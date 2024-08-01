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Сторічний артефакт — яка ціна золотої медалі Олімпіади-1924 в Парижі

1 серпня 2024 20:32
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор
Експерти назвали шокуючу вартість золотої медалі з Олімпіади 1924 в Парижі
Золота медаль Олімпіади-1924. Фото: BBC/Antiques Roadshow
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор

Британка Джулія була шокована, коли дізналася, скільки коштує золота олімпійська медаль її бабусі, яку вона знайшла дома серед мотлоху. Шокову ціну нагороди їй повідомив експерт передачі Antiques Roadshow на BBC.

Про це повідомив Daily Mail.

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Ким була бабуся

Джулія розповіла, що її бабуся Люсі Мортон почала плавати, коли їй було 10 років, і згодом брала участь в Олімпійських іграх 1924 року в Парижі.

Тато Люсі занадто низько оцінював її здібності до навчання в школі, тому відправив її на плавання.

Вона старанно тренувалася й поїхала на Олімпіаду. І хоча від неї не очікували перемоги, плавчиня у фінальному запливі на дистанції 200 метрів здобула для Великої Британії першу золоту медаль у дисципліні.

Після закінчення активної кар'єри Люсі тренувала олімпійську збірну та супроводжувала плавців на змагання.

"Я справді нею пишаюся. Тоді жінки нічого подібного не робили. Їй це просто сподобалося. Це було її життя", — підкреслила Джулія.

 

Сторічний артефакт — яка ціна золотої медалі з Олімпіади 1924 в Парижі - фото 1
Люсі Мортон. Фото: dailymail.co.uk

Скільки коштує медаль

Люсі свого часу була справжньою зіркою та встановила кілька світових рекордів. В її колекції, окрім олімпійської, є й інші нагороди, деякі з них виготовлені з чистого золота.

Експерт BBC Адам Шун зазначив, що медаль, яку Люсі отримала на Олімпіаді 1924 року, є унікальною. І попри те, що виготовлена зі срібла, оцінив її у понад 15 тис. фунтів.

"Дизайн розробила в Парижі людина, на ім'я Андре Ріво, медалі виготовили на Паризькому монетному дворі у кількості лише 304 екземпляри", — підкреслив експерт.

А разом уся колекція нагород бабусі коштує щонайменше 30 тис. фунтів.

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20:32 Сторічний артефакт — яка ціна золотої медалі Олімпіади-1924 в Парижі

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