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Относительно Лунина поступили плохие новости из Испании

23 ноября 2023 15:00
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Агабекян Карен
редактор
Относительно Лунина поступили плохие новости из Испании
Андрей Лунин. Фото: REUTERS/Juan Medina
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Агабекян Карен
редактор

Голкипер мадридского "Реала" Кепа Аррисабалага восстанавливается после травмы. Пока его нет, место в воротах досталось украинцу Андрею Лунину.

Однако, как сообщили источники Marca, как бы хорошо украинец ни сыграл, по возвращении Кепа вернется в стартовый состав.

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Испанский вратарь получил травму на разминке перед матчем Лиги чемпионов против "Браги" (3:0), и на поле вышел Лунин. После этого матча украинец попал в команду недели ЛЧ.

Стало известно, что до возвращения Кепы Лунин сыграет в чемпионате Испании против "Кадиса" и в Лиге чемпионов с "Наполи", после чего снова вернется на скамейку запасных.

Следующим матчем Кепы должна стать игра с "Бетисом", которая состоится 9 декабря. При этом Лунину разрешат играть в Кубке Испании.

В этом сезоне Кепа провел 13 матчей за "Реал", пропустил 10 голов. У Лунина 4 матча и 2 пропущенных гола.

Отметим, что у Лунина летом 2024 года завершится контракт с "Реалом". Продлевать контракт украинец не планирует.

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