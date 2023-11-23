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Стосовно Луніна надійшли погані новини з Іспанії

23 листопада 2023 15:00
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Агабекян Карен
редактор
Стосовно Луніна надійшли погані новини з Іспанії
Андрій Лунін. Фото: REUTERS/Juan Medina
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Агабекян Карен
редактор

Голкіпер мадридського "Реалу" Кепа Аррісабалага наразі відновлюється після травми. Поки його немає, місце у воротах дісталося українцю Андрію Луніну.

Однак, як повідомили джерела Marca, як би добре українець не зіграв, після повернення Кепа повернеться у стартовий склад.

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Іспанський воротар травмувався на розминці перед матчем Ліги чемпіонів проти "Браги" (3:0), й на поле вийшов Лунін. Після того матчу українець потрапив у команду тижня ЛЧ.

Наразі відомо, що до повернення Кепи Лунін зіграє у чемпіонаті Іспанії проти "Кадіса" та в Лізі чемпіонів з "Наполі", після чого знову повернеться за лавку запасних.

Наступним матчем Кепи має стати гра з "Бетісом", яка відбудеться 9 грудня. При цьому Луніну дозволять грати у Кубку Іспанії.

Цього сезону Кепа провів 13 матчів за "Реал", пропустив 10 голів. У Луніна 4 матчі та 2 пропущені голи.

Зазначимо, що у Луніна влітку 2024 року завершиться контракт з "Реалом". Продовжувати контракт українець не планує.

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