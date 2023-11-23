Стосовно Луніна надійшли погані новини з Іспанії
Голкіпер мадридського "Реалу" Кепа Аррісабалага наразі відновлюється після травми. Поки його немає, місце у воротах дісталося українцю Андрію Луніну.
Однак, як повідомили джерела Marca, як би добре українець не зіграв, після повернення Кепа повернеться у стартовий склад.
Луніну не дадуть шансів
Іспанський воротар травмувався на розминці перед матчем Ліги чемпіонів проти "Браги" (3:0), й на поле вийшов Лунін. Після того матчу українець потрапив у команду тижня ЛЧ.
Наразі відомо, що до повернення Кепи Лунін зіграє у чемпіонаті Іспанії проти "Кадіса" та в Лізі чемпіонів з "Наполі", після чого знову повернеться за лавку запасних.
Наступним матчем Кепи має стати гра з "Бетісом", яка відбудеться 9 грудня. При цьому Луніну дозволять грати у Кубку Іспанії.
Цього сезону Кепа провів 13 матчів за "Реал", пропустив 10 голів. У Луніна 4 матчі та 2 пропущені голи.
Зазначимо, що у Луніна влітку 2024 року завершиться контракт з "Реалом". Продовжувати контракт українець не планує.
Нагадаємо, "Динамо" розглядає кандидатуру відомого тренера замість Шовковського.
Зінченко дедалі ближче до відходу з "Арсеналу" — з'явився ще один претендент на гравця.
Збірна України дізналася суперників зі стикових матчів відбору на Євро-2024.
Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику.
"Манчестер Сіті" зацікавлений у трансфері лідера "Жирони".
Читайте Новини.LIVE!