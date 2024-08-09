Олимпиада-2024 — азербайджанка Яйлагюль Рамазанова соревновалась в стрельбе из лука на седьмом месяце беременности

Яйлогюль Рамазанова. Фото: Reuters

Спортсменка из Азербайджана Яйлагюль Рамазанова выступила в соревнованиях по стрельбе из лука на Олимпиаде в Париже на седьмом месяце беременности. Она дошла до 1/16 финала.

Об этом пишет азербайджанское издание Yeni Müsavat.

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Спортсменка Яйлагюль Рамазанова. Фото: Yeni Müsavat

Участие в Олимпиаде беременной спортсменки

Участие в соревнованиях спортсменки на седьмом месяце беременности вызвало бурные обсуждения в соцсетях и СМИ.

Сама Яйлагюль Рамазанова заявила, что психологическое настроение на будущее материнство придавало ей сил во время соревнований.

"Была цель пройти этап, одержать победу. Одной из главных задач было завоевать медаль для своей страны, чтобы поднять наш трехцветный флаг. Однако соперники здесь — отборные спортсмены. На Олимпиаде нет слабых оппонентов. Моей первой соперницей стала спортсменка из Китая. Борьба шла за каждое очко. Я прошла в 1/16 финала, все тогда было хорошо. Целью было победить", — сказала спортсменка.

По словам Рамазановой, она почувствовала, что завоевала симпатии болельщиков на трибунах.

"На этой Олимпиаде, кроме меня, есть еще одна участница на седьмом месяце беременности — фехтовальщица из Египта. Получается, что двое самых молодых участников этих Игр — малыши, которые еще не появились на свет", — отметила спортсменка.

Рамазанова Яйлагюль на Олимпиаде. Фото: Yeni Müsavat

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