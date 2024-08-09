Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Стрільба з лука на сьомому місяці вагітності — азербайджанка дійшла до 1/16 фіналу на Олімпіаді arrow

Стрільба з лука на сьомому місяці вагітності — азербайджанка дійшла до 1/16 фіналу на Олімпіаді

9 серпня 2024 20:53
Галина Шподарева - редактор
Олімпіада-2024 — азербайджанка Яйлагюль Рамазанова змагалася у стрільбі з лука на сьомому місяці вагітності
Яйлагюль Рамазанова. Фото: Reuters
Галина Шподарева - редактор

Спортсменка з Азербайджану Яйлагюль Рамазанова виступила у змаганнях зі стрільби з лука на Олімпіаді в Парижі на сьомому місяці вагітності. Вона дійшла до 1/16 фіналу. 

Про це пише азербайджанське видання Yeni Müsavat.

Читайте також:
Стрільба з лука на сьомому місяці вагітності — азербайджанка дійшла до 1/16 фіналу на Олімпіаді - фото 1
Спортсменка Яйлагюль Рамазанова. Фото: Yeni Müsavat

Участь в Олімпіаді вагітної спортсменки

Участь у змаганнях спортсменки на сьомому місяці вагітності викликала бурхливі обговорення в соцмережах та ЗМІ

Сама Яйлагюль Рамазанова заявила, що психологічний настрій на майбутнє материнство надавав їй сил під час змагань.

"Була мета пройти етап, здобути перемогу. Одним із головних завдань було завоювати медаль для своєї країни, щоб підняти наш триколірний прапор. Однак суперники тут — добірні спортсмени. На Олімпіаді немає слабких опонентів. Моєю першою суперницею стала спортсменка з Китаю. Боротьба йшла за кожне очко. Я пройшла в 1/16 фіналу, все тоді було добре. Метою було перемогти", — сказала спортсменка.

За словами Рамазанової, вона відчула, що завоювала симпатії вболівальників на трибунах.

"На цій Олімпіаді, крім мене, є ще одна учасниця на сьомому місяці вагітності — фехтувальниця з Єгипту. Виходить, що двоє наймолодших учасників цих Ігор — малюки, які ще не з'явилися на світ", — зазначила спортсменка.

Стрільба з лука на сьомому місяці вагітності — азербайджанка дійшла до 1/16 фіналу на Олімпіаді - фото 2
Яйлагюль Рамазанова на Олімпіаді. Фото: Yeni Müsavat

Нагадаємо, Ребров може достроково піти зі збірної України через вигідну пропозицію.

Олімпійський чемпіон Новіков пояснив, чому не захотів виступати за збірну України. 

Спортсменки-близнята з Тринідаду стали зірками Олімпіади-2024 навіть без медалей. 

Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження. 

Зінченко обрав новий клуб — де гратиме українець. 

Перший в історії Філіппін золотий медаліст отримав несподівані подарунки на батьківщині. 

Франція спорт Азербайджан Олімпійські ігри вагітність Олімпіада-2024 спортсмен Стрільба з лука олімпіада

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:14 Пухлина не заважає мобілізації — які хвороби не дають права на відстрочку

21:13 На Полтавщині лікар вносив до карток пацієнтів фальшиві щеплення — як його покарав суд

Text

21:12 Нардеп спрогнозував кілька сценаріїв розвитку подій в Курській області

21:07 У Бразилії розбився пасажирський літак — деталі

21:03 В ГУР зробили інтригуючу заяву, щодо знищення Кримського мосту

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

21:00 Військовий ЗСУ про жахи у російському полоні, знущання та визволення — ексклюзив Новини.LIVE

20:53 Стрільба з лука на сьомому місяці вагітності — азербайджанка дійшла до 1/16 фіналу на Олімпіаді

20:49 Канада запровадила нові санкції проти Білорусі — хто потрапив під обмеження

20:43 Серед загиблих внаслідок удару по Констянтинівці можуть бути діти, — ОВА

20:38 Коляденко взяла реванш у Тинибекової та вийшла у фінал Олімпіади-2024

21:14 Пухлина не заважає мобілізації — які хвороби не дають права на відстрочку

21:13 На Полтавщині лікар вносив до карток пацієнтів фальшиві щеплення — як його покарав суд

21:07 У Бразилії розбився пасажирський літак — деталі

21:03 В ГУР зробили інтригуючу заяву, щодо знищення Кримського мосту

20:53 Стрільба з лука на сьомому місяці вагітності — азербайджанка дійшла до 1/16 фіналу на Олімпіаді

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

20:49 Канада запровадила нові санкції проти Білорусі — хто потрапив під обмеження

20:43 Серед загиблих внаслідок удару по Констянтинівці можуть бути діти, — ОВА

20:38 Коляденко взяла реванш у Тинибекової та вийшла у фінал Олімпіади-2024

20:29 Сили оборони вночі знищили склад БК у Липецьку — супутникові кадри

20:08 В Росії готуються до оборони Курської АЕС, — росЗМІ

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

Text

21:12 Нардеп спрогнозував кілька сценаріїв розвитку подій в Курській області

Text

21:00 Військовий ЗСУ про жахи у російському полоні, знущання та визволення — ексклюзив Новини.LIVE

Text

18:06 Китай позиціонує себе як альтернативу США — Гриценко пояснила, що про це свідчить

Text

17:50 Паніка серед росіян та чи помститься Кремль за Курську область — ефір Вечір.LIVE

Text

17:24 Військовий 47 ОМБр пояснив, які переваги Україна має через наступ на Курську область

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

16:53 Вартість продуктів харчування та обов'язкових платежів в Одесі — результати опитування

Text

14:38 Через застосунок Армія+ не варто подавати деякі документи — юрист пояснив чому

Text

13:00 Різке підвищення тарифів на газ в Україні та захоплення десятків сіл на Курщині — ефір День.LIVE

Text

11:38 Достатньо одного документа — юрист пояснив, як військовозобов'язаним повідомляти про бронювання

Text

08:00 Четвертий день боїв на Курщині та як Китай може вплинути на мир в Україні — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

8 серпня 2024

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

8 серпня 2024

06:45 Смачний угорський паштет із трьох простих інгредієнтів — готується до сніданку за п'ять хвилин

30 липня 2024

06:10 Пенсії з інвалідності — які нарахують мінімальні розміри виплат у серпні