Олімпіада-2024 — азербайджанка Яйлагюль Рамазанова змагалася у стрільбі з лука на сьомому місяці вагітності

Яйлагюль Рамазанова. Фото: Reuters

Спортсменка з Азербайджану Яйлагюль Рамазанова виступила у змаганнях зі стрільби з лука на Олімпіаді в Парижі на сьомому місяці вагітності. Вона дійшла до 1/16 фіналу.

Про це пише азербайджанське видання Yeni Müsavat.

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Спортсменка Яйлагюль Рамазанова. Фото: Yeni Müsavat

Участь в Олімпіаді вагітної спортсменки

Участь у змаганнях спортсменки на сьомому місяці вагітності викликала бурхливі обговорення в соцмережах та ЗМІ.

Сама Яйлагюль Рамазанова заявила, що психологічний настрій на майбутнє материнство надавав їй сил під час змагань.

"Була мета пройти етап, здобути перемогу. Одним із головних завдань було завоювати медаль для своєї країни, щоб підняти наш триколірний прапор. Однак суперники тут — добірні спортсмени. На Олімпіаді немає слабких опонентів. Моєю першою суперницею стала спортсменка з Китаю. Боротьба йшла за кожне очко. Я пройшла в 1/16 фіналу, все тоді було добре. Метою було перемогти", — сказала спортсменка.

За словами Рамазанової, вона відчула, що завоювала симпатії вболівальників на трибунах.

"На цій Олімпіаді, крім мене, є ще одна учасниця на сьомому місяці вагітності — фехтувальниця з Єгипту. Виходить, що двоє наймолодших учасників цих Ігор — малюки, які ще не з'явилися на світ", — зазначила спортсменка.

Яйлагюль Рамазанова на Олімпіаді. Фото: Yeni Müsavat

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