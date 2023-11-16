Судаков дал обещание болельщикам перед матчем с Италией
Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков с оптимизмом готовится к решающему матчу в отборе на Евро-2024. Соперником команды Сергея Реброва станет сборная Италии.
Украинцы считают это встречу "матчем всей жизни", о чем Судаков рассказал в интервью La Gazzetta dello Sport.
Сборная Украины встретится с Италией в решающем поединке за право выступить на Евро-2024 уже в понедельник, 20 ноября. Матч пройдет в немецком городе Леверкузен. Подопечные Сергея Реброва будут номинальными хозяевами поля. В случае победы они получат путевку на континентальное первенство.
Обещание Судакова
Футболисты сборной Украины понимают, насколько сильный соперник будет им противостоять. Георгий Судаков назвал Италию "очень сильной командой" и напомнил, что "скуадра адзурра" является действующим чемпионом Европы.
"Я с большим уважением отношусь к этой команде. Они тоже знают о цене любой ошибки, потому нас ждет серьезное испытание. Но могу заверить, что каждый футболист сборной Украины приложит максимум усилий для победы. Болельщики могут не сомневаться в нас.
Мы мечтаем обыграть сборную Италии и выйти на Евро-2024. Сильнее мы хотим только мира в Украине", — рассказал Георгий Судаков.
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