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Судаков дал обещание болельщикам перед матчем с Италией

16 ноября 2023 12:45
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Судаков дал обещание болельщикам перед матчем с Италией
Георгий Судаков в сборной Украины. Фото Павла Кубанова (УАФ)
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков с оптимизмом готовится к решающему матчу в отборе на Евро-2024. Соперником команды Сергея Реброва станет сборная Италии. 

Украинцы считают это встречу "матчем всей жизни", о чем Судаков рассказал в интервью La Gazzetta dello Sport.

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Сборная Украины встретится с Италией в решающем поединке за право выступить на Евро-2024 уже в понедельник, 20 ноября. Матч пройдет в немецком городе Леверкузен. Подопечные Сергея Реброва будут номинальными хозяевами поля. В случае победы они получат путевку на континентальное первенство. 

Георгий Судаков
Георгий Судаков на тренировке. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Обещание Судакова

Футболисты сборной Украины понимают, насколько сильный соперник будет им противостоять. Георгий Судаков назвал Италию "очень сильной командой" и напомнил, что "скуадра адзурра" является действующим чемпионом Европы. 

"Я с большим уважением отношусь к этой команде. Они тоже знают о цене любой ошибки, потому нас ждет серьезное испытание. Но могу заверить, что каждый футболист сборной Украины приложит максимум усилий для победы. Болельщики могут не сомневаться в нас. 

Мы мечтаем обыграть сборную Италии и выйти на Евро-2024. Сильнее мы хотим только мира в Украине", — рассказал Георгий Судаков. 

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