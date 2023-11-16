Дубинчак рассказал об ожиданиях от дебюта в сборной Украины

Сваток и Дубинчак. Фото: УАФ

Новичок сборной Украины Владислав Дубинчак поделился своими эмоциями во время подготовки национальной команды к поединку отбора Евро-2024 с Италией. Он рассказал о своем конкуренте Николенко и ожидании разговора с Ребровым.

Об этом игрок рассказал пресс-службе УАФ.

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"Мы часто общаемся о сборной, когда ребята возвращаются из ее расположения. Они рассказывают, какая там атмосфера. Поэтому давно хотел попасть сюда - это моя детская мечта. Очень рад, что нахожусь здесь, с воодушевлением хочу работать. Немного неожиданно, но я очень рад, что получил этот вызов. Надеюсь оправдать доверие тренера", — говорит Дубинчак.

Легионеры вдохновляют

С конкурентом по позиции Виталием Миколенко Владислав был вместе в молодежке "Динамо". Когда он находился в основной команде, Дубинчак выступал в аренде.

"Что касается забивной серии Николенко, то я рад за Виталия. Он молодец. То, что он забивает, — показатель его труда. Он много работает. Наши легионеры прогрессируют, показывают результат, забивают, отдают ассисты. Это вдохновляет тех, кто играет сейчас в украинскому первенству и также стремится попасть в сильный чемпионат", — отметил Владислав.

Об Италии Дубинчак говорит, что там игроки, о которых не нужно говорить, они выступают на мировом уровне. Он надеется, что Украина сможет победить их и пройти на Евро. Тем более с таким тренером как Ребров.

"Сергея Реброва все знают, это известный специалист, мне очень хотелось с ним поработать", — сказал Владислав Дубинчак.

Напомним, матч отбора Евро-2024 между сборными Украины и Италии состоится 20 ноября в немецком Леверкузене на стадионе "БайАрена". Начало — в 21:45 по киевскому времени.

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