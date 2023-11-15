Таловеров назвал лучшего защитника современности
Защитник сборной Украины Максим Таловеров рассказал, какой футболист является для него примером игры в обороне. Молодой игрок выделил соперника, с которым уже встречался на поле.
Таловеров продолжает готовиться к матчу отбора Евро-2024 против Италии, напоминает "Взбірна".
Максим Таловеров впервые был вызван в расположение сборной Украины. Один из героев молодежной национальной команды на Евро-2023 готовится к решающему для подопечных Сергея Реброва матчу отбора на континентальное первенство.
Пример для Таловерова
Во время сборов национальной команды украинского защитника попросили рассказать о трех лучших защитников современного футбола. Он согласился назвать только одну фамилию и выбрал игрока сборной Нидерландов и английского "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка. Таловеров считает его игру эталоном для футболиста оборонительного амплуа.
Скоро Таловеров и Ван Дейк смогут встретиться на поле. Австрийский ЛАСК и английский "Ливерпуль" встретятся в пятом туре группового этапа Лиги Европы уже 30 ноября.
В группе "Е" австрийцы набрал три очка. У "Сент-Жиллуаз" четыре пункта. "Тулуза" набрала семь очков. У английского "Ливерпуля" девять баллов.
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