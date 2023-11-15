Таловеров назвал лучшего защитника современности

Максим Таловеров в сборной Украины. Фото: instagram.com/tal.04/

Защитник сборной Украины Максим Таловеров рассказал, какой футболист является для него примером игры в обороне. Молодой игрок выделил соперника, с которым уже встречался на поле.

Таловеров продолжает готовиться к матчу отбора Евро-2024 против Италии, напоминает "Взбірна".

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Максим Таловеров перед матчем. Фото: instagram.com/tal.04/

Пример для Таловерова

Во время сборов национальной команды украинского защитника попросили рассказать о трех лучших защитников современного футбола. Он согласился назвать только одну фамилию и выбрал игрока сборной Нидерландов и английского "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка. Таловеров считает его игру эталоном для футболиста оборонительного амплуа.

Скоро Таловеров и Ван Дейк смогут встретиться на поле. Австрийский ЛАСК и английский "Ливерпуль" встретятся в пятом туре группового этапа Лиги Европы уже 30 ноября.

В группе "Е" австрийцы набрал три очка. У "Сент-Жиллуаз" четыре пункта. "Тулуза" набрала семь очков. У английского "Ливерпуля" девять баллов.

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