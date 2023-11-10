Таловеров попал в команду недели Лиги Европы после забитого гола

Максим Таловеров празднует гол. Фото: instagram.com/laskofficial/

Футболист австрийского клуба ЛАСК из Линца Максим Таловеров забил важный для своей команды гол в Лиге Европы. Защитник сборной Украины стал соавтором победы в еврокубковом матче.

Таловеров вошел в символическую сборную тура Лиги Европы, сообщает портал Новини.LIVE.

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В рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы ЛАСК принял бельгийский "Сент-Жиллуаз". Команда Томаса Загедера разгромила соперника дома со счетом 3:0. Украинец Максим Таловеров закрепил победу своей команды, забив второй гол ЛАСКа незадолго до перерыва.

Успехи Таловерова

Украинский защитник нанес точный удар головой после подачи углового. После перерыва ЛАСК забил третий и последний мяч в этом поединке. Победа позволила австрийцам снова включиться в борьбу за выход в плей-офф Лиги Европы.

Максим Таловеров забил гол за ЛАСК. Фото: instagram.com/laskofficial/

ЛАСК набрал три очка. У "Сент-Жиллуаз" четыре пункта. "Тулуза" набрала семь очков. У английского "Ливерпуля" девять баллов, команда Юргена Клоппа возглавляет турнирную таблицу в группе "Е".

Символическая сборная тура Лиги Европы. Скриншот WhoScored

Максим Таловеров попал в символическую сборную тура Лиги Европы. У 23-летнего украинца один из самых высоких рейтингов в этой сборной. В последних матчах футболист набрал хорошую форму и получил свой первый вызов в сборную Украины.

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