Таловєров потрапив до команди тижня Ліги Європи після забитого голу

Максим Таловєров святкує гол. Фото: instagram.com/laskofficial/

Футболіст австрійського клубу ЛАСК із Лінца Максим Таловєров забив важливий для своєї команди гол у Лізі Європи. Захисник збірної України став співавтором перемоги у єврокубковому матчі.

Таловєров увійшов до символічної збірної туру Ліги Європи, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У рамках четвертого туру групового етапу Ліги Європи ЛАСК прийняв бельгійський "Сент-Жиллуаз". Команда Томаса Загедера розгромила суперника з рахунком 3:0. Українець Максим Таловєров закріпив перемогу своєї команди, забивши другий гол ЛАСКа незадовго до перерви.

Успіхи Таловєрова

Український захисник завдав точного удару головою після подачі кутового. Після перерви ЛАСК забив третій та останній м'яч у цьому поєдинку. Перемога дозволила австрійцям знову включитися у боротьбу за вихід до плей-офф Ліги Європи.

Максим Таловєров забив гол за ЛАСК. Фото: instagram.com/laskofficial/

ЛАСК набрав три очки. "Сент-Жиллуаз" має чотири пункти. "Тулуза" набрала сім очок. Англійський "Ліверпуль" має дев'ять балів, команда Юргена Клоппа очолює турнірну таблицю в групі "Е".

Символічна збірна туру Ліги Європи. Скриншот WhoScored

Максим Таловєров потрапив до символічної збірної туру Ліги Європи. У 23-річного українця один із найвищих рейтингів у цій збірній. В останніх матчах футболіст набрав чудову форму та отримав свій перший виклик до збірної України.

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