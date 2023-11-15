Таловєров назвав найкращого захисника сучасності

Максим Таловєров у збірній України. Фото: instagram.com/tal.04/

Захисник збірної України Максим Таловєров розповів, який футболіст є для нього прикладом гри в обороні. Молодий гравець виділив суперника, з яким зустрічався на полі.

Таловєров продовжує готуватися до матчу відбору Євро-2024 проти Італії, нагадує "Взбірна".

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Максим Таловєров вперше був викликаний у розташування збірної України. Один із героїв молодіжної національної команди на Євро-2023 готується до вирішального для підопічних Сергія Реброва матчу відбору на континентальну першість.

Максим Таловєров перед матчем. Фото: instagram.com/tal.04/

Приклад для Таловєрова

Під час зборів національної команди українського захисника попросили розповісти про трьох найкращих захисників сучасного футболу. Він погодився назвати лише одне прізвище та обрав гравця збірної Нідерландів та англійського "Ліверпуля" Вірджила ван Дейка. Таловєров вважає його гру еталоном для футболіста оборонного амплуа.

Незабаром Таловєров та Ван Дейк зможуть зустрітися на полі. Австрійський ЛАСК та англійський "Ліверпуль" зіграють у п'ятому турі групового етапу Ліги Європи вже 30 листопада.

У групі "Е" австрійці набрали три очки. "Сент-Жиллуаз" має чотири пункти. "Тулуза" набрала сім очок. Англійський "Ліверпуль" має дев'ять балів.

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