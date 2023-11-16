Дубінчак розповів про очікування від дебюту у збірній Україні

Сваток та Дубінчак. Фото: УАФ

Новачок збірної України Владислав Дубінчак поділився своїми емоціями під час підготовки національної команди до поєдинку відбору Євро-2024 з Італією. Він розповів про свого конкурента Миколенка та очікування розмови з Ребровим.

Про це гравець розповів пресслужбі УАФ

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"Ми часто спілкуємося про збірну, коли хлопці повертаються з її розташування. Вони розповідають, яка там атмосфера. Тому давно хотів потрапити сюди — це моя дитяча мрія. Дуже радий, що знаходжуся тут, із натхненням хочу працювати. Трохи несподівано, та я дуже радий, що отримав цей виклик. Сподіваюся виправдати довіру тренера", — каже Дубінчак.

Легіонери надихають

З конкурентом по позиції Віталієм Миколенко Владислав був разом у молодіжці "Динамо". Коли він був в основній команді, Дубінчак виступав в оренді.

"Щодо забивної серії Миколенка, то я радий за Віталія. Він молодець. Те, що він забиває, — показник його праці. Він багато працює. Наші легіонери прогресують, показують результат, забивають, віддають асисти. Це надихає тих, хто грає зараз в українській першості й також прагне потрапити в сильний чемпіонат", — відзначив Владислав.

Про Італію Дубінчак говорить, що там гравці, про яких не треба говорити, вони виступають на світовому рівні. Він сподівається, що Україна зможе їх перемогти та пройти на Євро. Тим більше з таким тренером, як Ребров.

"Сергія Реброва всі знають, це відомий фахівець, мені дуже хотілося з ним попрацювати", — сказав Владислав Дубінчак.

Нагадаємо, матч відбору Євро-2024 між збірними України й Італії відбудеться 20 листопада в німецькому Леверкузені на стадіоні "БайАрена". Початок — о 21:45 за київським часом.

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