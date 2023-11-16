Судаков дав обіцянку вболівальникам перед матчем з Італією
Півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Георгій Судаков з оптимізмом готується до вирішального матчу у відборі на Євро-2024. Суперником команди Сергія Реброва стане збірна Італії.
Українці вважають це зустріч "матчем усього життя", про що Судаков розповів в інтерв'ю La Gazzetta dello Sport.
Збірна України зустрінеться з Італією у вирішальному поєдинку за право виступити на Євро-2024 вже у понеділок, 20 листопада. Матч пройде у німецькому місті Леверкузен. Підопічні Сергія Реброва будуть номінальними господарями поля. У разі перемоги вони матимуть путівку на континентальну першість.
Обіцянка Судакова
Футболісти збірної України розуміють, наскільки сильний суперник їм протистоятиме. Георгій Судаков назвав Італію "дуже сильною командою" та нагадав, що "скуадра адзурра" є чинним чемпіоном Європи.
"Я з великою повагою ставлюся до цієї команди. Вони теж знають про ціну будь-якої помилки, тому на нас чекає серйозне випробування. Але можу запевнити, що кожен футболіст збірної України докладе максимум зусиль для перемоги. Уболівальники можуть не сумніватися в нас.
Ми мріємо обіграти збірну Італії та вийти на Євро-2024. Сильніше ми хочемо лише миру в Україні", — розповів Георгій Судаков.
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