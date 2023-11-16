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Судаков дав обіцянку вболівальникам перед матчем з Італією

16 листопада 2023 12:45
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Судаков дав обіцянку вболівальникам перед матчем з Італією
Георгій Судаков у збірній України. Фото Павла Кубанова (УАФ)
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Георгій Судаков з оптимізмом готується до вирішального матчу у відборі на Євро-2024. Суперником команди Сергія Реброва стане збірна Італії.

Українці вважають це зустріч "матчем усього життя", про що Судаков розповів в інтерв'ю La Gazzetta dello Sport.

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Збірна України зустрінеться з Італією у вирішальному поєдинку за право виступити на Євро-2024 вже у понеділок, 20 листопада. Матч пройде у німецькому місті Леверкузен. Підопічні Сергія Реброва будуть номінальними господарями поля. У разі перемоги вони матимуть путівку на континентальну першість.

Георгій Судаков
Георгій Судаков під час тренування. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Обіцянка Судакова

Футболісти збірної України розуміють, наскільки сильний суперник їм протистоятиме. Георгій Судаков назвав Італію "дуже сильною командою" та нагадав, що "скуадра адзурра" є чинним чемпіоном Європи.

"Я з великою повагою ставлюся до цієї команди. Вони теж знають про ціну будь-якої помилки, тому на нас чекає серйозне випробування. Але можу запевнити, що кожен футболіст збірної України докладе максимум зусиль для перемоги. Уболівальники можуть не сумніватися в нас.

Ми мріємо обіграти збірну Італії та вийти на Євро-2024. Сильніше ми хочемо лише миру в Україні", — розповів Георгій Судаков.

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