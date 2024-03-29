Судаков назвал Евро-2024 витриной, где можно себя продать

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков. Фото: УАФ

Топовые европейские клубы следят за украинскиским полузащитником донецкого "Шахтера" Георгием Судаковым. Чемпионат Европы-2024 станет возможностью для футболиста, чтобы проявить себя.

В эфире YouTube-канала "Трендец" Судаков рассказал как Евро-2024 может помочь ему в переходе в европейский клуб.

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По словам Судакова, на чемпионате Европы за ним будут футболистами будет пристальное внимание. Поэтому и цена на игроков может быть больше. Через тот же чемпионат Украины сложнее себя продать за деньги, которые хочет "Шахтер".

"Сейчас не дай Бог не выходим на Евро, то наш чемпионат Украины будет мало кто смотреть. Даже если мы станем чемпионами — потом все будут говорить: Да а что, где он? Чемпионат Украины, а вы просите более 50 миллионов", — сказал Судаков.

Футболист отметил, что ему придется проявить себя наилучшим образом, чтобы соответствовать необходимому уровню.

"Если я сам не буду отвечать – никто платить не будет", — сказал Судаков.

За футболистом следят "Ювентус", "Наполи", "Ливерпуль". Среди претендентов также назывались "Барселона" и "Арсенал".

В текущем сезоне Судаков в 24 матчах, забил пять голов, отдал один ассист.

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