Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Судаков назвал Евро-2024 витриной, где можно себя продать arrow

Судаков назвал Евро-2024 витриной, где можно себя продать

29 марта 2024 08:18
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Судаков назвал Евро-2024 витриной, где можно себя продать
Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Топовые европейские клубы следят за украинскиским полузащитником донецкого "Шахтера" Георгием Судаковым. Чемпионат Европы-2024 станет возможностью для футболиста, чтобы проявить себя.

В эфире YouTube-канала "Трендец" Судаков рассказал как Евро-2024 может помочь ему в переходе в европейский клуб.

Читайте также:

Евро-2024 станет витриной для Судакова

По словам Судакова, на чемпионате Европы за ним будут футболистами будет пристальное внимание. Поэтому и цена на игроков может быть больше. Через тот же чемпионат Украины сложнее себя продать за деньги, которые хочет "Шахтер".

"Сейчас не дай Бог не выходим на Евро, то наш чемпионат Украины будет мало кто смотреть. Даже если мы станем чемпионами — потом все будут говорить: Да а что, где он? Чемпионат Украины, а вы просите более 50 миллионов", — сказал Судаков.

Футболист отметил, что ему придется проявить себя наилучшим образом, чтобы соответствовать необходимому уровню.

"Если я сам не буду отвечать – никто платить не будет", — сказал Судаков.

За футболистом следят "Ювентус", "Наполи", "Ливерпуль". Среди претендентов  также назывались "Барселона" и "Арсенал".

В текущем сезоне Судаков в 24 матчах, забил пять голов, отдал один ассист.

Напомним, Бражко может перейти в испанский клуб — "Динамо" получит запрос по игроку. 

Роналду завершит карьеру в Саудовской Аравии ради возвращения в Европу.

"Шахтер" может продать молодую звезду в известный клуб.

В "Челси" прокомментировали игру Мудрика за сборную Украины. 

Довбик или Яремчук — Маркевич объяснил, кто должен играть в основе сборной Украины.

футбол
Сборная Украины по футболу
ФК Шахтер
Футбол трансферы
Георгий Судаков

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

28 марта 2024

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ