Судаков назвав Євро-2024 вітриною, де можна себе продати

Півзахисник "Шахтаря" Георгій Судаков. Фото: УАФ

Топові європейські клуби стежать за українським півзахисником донецького "Шахтаря" Георгієм Судаковим. Чемпіонат Європи-2024 стане можливістю для футболіста, щоб проявити себе.

В ефірі YouTube-каналу "Трендець" Судаков розповів, як Євро-2024 може допомогти йому в переході до європейського клубу.

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За словами Судакова, на чемпіонаті Європи за ним будуть футболістами пильна увага. Тому і ціна на гравців може бути більшою. Через той же чемпіонат України складніше себе продати за гроші, які хоче "Шахтар".

"Зараз не дай Бог не виходимо на Євро, то наш чемпіонат України буде мало хто дивиться. Навіть якщо ми станемо чемпіонами — потім усі будуть говорити: "Та а що, де він? Чемпіонат України, а ви просите понад 50 мільйонів", — сказав Судаков.

Футболіст зазначив, що йому доведеться проявити себе якнайкраще, щоб відповідати необхідному рівню.

"Якщо я сам не відповідатиму — ніхто платити не буде", — сказав Судаков.

За футболістом стежать "Ювентус", "Наполі", "Ліверпуль". Серед претендентів також називалися "Барселона" та "Арсенал".

Цього сезону Судаков у 24 матчах, забив п'ять голів, віддав один асист.

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