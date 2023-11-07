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Судаков назвал причины победы Шахтера над Барселоной

7 ноября 2023 22:24
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Судаков назвал причины победы Шахтера над Барселоной
Судаков противостоит Араухо. Фото: REUTERS/Cathrin Mueller
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков оценил значимость победы своей команды над "Барселоной" в четвертом туре группового этапа Лиге чемпионов. Гол Сикана принес "горнякам" три очка. 

"Шахтер" выиграл второй подряд принципиальный матч с преимуществом в один гол, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Megogo. 

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Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков в этот вечер не забил "Барселоне". Но с этой задачей справился молодой форвард украинской команды Даниил Сикан, который не сумел доиграть встречу до конца из-за травмы. 

Что сказал Судаков 

Лидер "горняков" поблагодарил болельщиков за поддержку и заверил, что без них "Шахтеру" было бы гораздо сложнее добиться победы. Подопечные Марино Пушича тщательно изучили манеру игры "Барселоны" и сделали выводы из поражения двухнедельной давности. 

"Теперь надо посмотреть, как сыграют "Порту" и "Антверпен". Рано что-либо говорить, но мы верим в выход в плей-офф. И работаем для этого", — заверил Георгий Судаков. 

Шахтер Донецк
"Шахтер" перед игрой. Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

После четырех туров "Шахтер" набрал шесть очков. Столько же у "Порту", который позже начнет матч четвертого утра против "Антверпена". Лидером квартета остается "Барселона", у нее, девять очков. 

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