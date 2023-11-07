Судаков назвав причини перемоги Шахтаря над Барселоною

Судаков протистоїть Араухо. Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Півзахисник донецького "Шахтаря" Георгій Судаков оцінив значущість перемоги своєї команди над "Барселоною" у четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Гол Сікана приніс "гірникам" три очки.

"Шахтар" виграв другий поспіль принциповий матч із перевагою в один гол, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Megogo.

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Півзахисник "Шахтаря" Георгій Судаков цього вечора не забив "Барселоні". Але із цим завданням впорався молодий форвард української команди Данило Сікан, який не зумів дограти зустріч до кінця через травму.

Що сказав Судаков

Лідер "гірників" подякував уболівальникам за підтримку і запевнив, що без них "Шахтарю" було б набагато складніше здобути перемогу. Підопічні Маріно Пушича ретельно вивчили манеру гри "Барселони" та зробили висновки із поразки двотижневої давності.

"Тепер треба подивитися, як зіграють "Порту" та "Антверпен". Рано щось говорити, але ми віримо у вихід у плей-офф. І працюємо для цього", — запевнив Георгій Судаков.

"Шахтар" перед грою. Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Після чотирьох турів "Шахтар" набрав шість балів. Стільки ж у "Порту", який пізніше розпочне матч четвертої ранку проти "Антверпена". Лідером квартету залишається "Барселона", має дев'ять очок.

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