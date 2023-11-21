Судаков начал работать с известным агентом — что это значит для Шахтера

Сборная Украины перед игрой с Италией. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков начал сотрудничать с новым агентством. Представлять интересы футболиста начал известный агент Вадим Шаблий.

Судаков подписал контракт с агентством ProStar, сообщил спортивный инсайдер Фабрицио Романо.

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Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков уже несколько месяцев находится в сфере интересов нескольких зарубежных футбольных клубов во главе с туринским "Ювентусом". Молодой 21-летний футболист уже готовится к потенциальному трансферу. Он стал клиентом известного агента.

Георгий Судаков в сборной Украины. Фото: УНИАН

Что известно об агентстве ProStar

Недавно Вадим Шаблий оказался в центре скандала после того, как его обвинили в комплектовании юношеской сборной Украины своими клиентами. Агент опроверг эту информацию и заявил, что не имеет никакого отношения к национальным командам страны.

Важно отметить, что в составе основной сборной Украины по футболу выступают сразу несколько клиентов агентства ProStar. Это Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко и Виталий Миколенко. Во многих украинских клубах тоже есть клиенты Вадима Шаблия.

Он умеет находить выгодные предложения для игроков, причем клубы, которые продают футболистов, тоже остаются удовлетворенными суммами сделок. Смена агента, которую провел Судаков, может свидетельствовать о его намерении сменить клуб уже в ближайшее время.

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