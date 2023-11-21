Судаков почав працювати з відомим агентом — що це означає для Шахтаря

Збірна України до гри з Італією. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Півзахисник донецького "Шахтаря" Георгій Судаков почав співпрацювати із новим агентством. Представляти інтереси футболіста розпочав відомий агент Вадим Шаблій.

Судаков підписав контракт з агентством ProStar, повідомив спортивний інсайдер Фабріціо Романо.

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Півзахисник "Шахтаря" Георгій Судаков вже кілька місяців перебуває у сфері інтересів кількох закордонних футбольних клубів на чолі з туринським "Ювентусом". Молодий 21-річний футболіст уже готується до потенційного трансферу. Він став клієнтом відомого агента.

Георгій Судаков у збірній України. Фото: УНІАН

Що відомо про агентство ProStar

Нещодавно Вадим Шаблій опинився у центрі скандалу після того, як його звинуватили у комплектуванні юнацької збірної України своїми клієнтами. Агент спростував цю інформацію та заявив, що не має жодного відношення до національних команд країни.

Важливо відзначити, що у складі основної збірної України з футболу виступають одразу кілька клієнтів агентства ProStar. Це Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Микола Шапаренко та Віталій Миколенко. У багатьох українських клубах також є клієнти Вадима Шаблія.

Він вміє знаходити вигідні пропозиції для гравців, причому клуби, які продають футболістів, також залишаються задоволеними сумами угод. Зміна агента, яку провів Судаков, може свідчити про його намір змінити клуб вже найближчим часом.

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