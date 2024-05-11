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Судаков объяснил, за счет чего удалось обыграть Динамо и взять золото УПЛ

11 мая 2024 21:46
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Судаков объяснил, за счет чего удалось обыграть Динамо и взять золото УПЛ
Георгий Судаков. Фото: Шахтер
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Автор победного гола против матча против "Динамо" Георгий Судаков прокомментировал чемпионство донецкого "Шахтера" . Лидера "горняков" удивили судейские решения, и он отметил, что именно помогло победить его команде.

Комментарий героя матча — в материале Новини.LIVE.

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"Невероятные ощущения. Очень устал, но эмоции невероятны. Второе подряд чемпионство, и это особые титулы в наше тяжелое время. Гордый быть частью этой команды. Мы хотели показать свою силу и показать, что хотели здесь быть чемпионами. Это удалось, но сказалась". психология, что если ты ведешь в счете, то где-то более осторожно начали играть", — сказал Судаков.

Хотелось больше голов

Футболист также прокомментировал решение судей и чего еще не хватило в этой игре.

"Главное, что мы выиграли. Эпизод с моим падением в штрафной? Мне показали желтую за симуляцию, но решение арбитра меня удивило. Хороший матч, но болельщикам, наверное, хотелось больше голов", — добавил Георгий.

Напомним, "Жироне" придется продать Цыганкова — клуб назвал стоимость игрока.

Григорчук может уйти из "Черноморца" в другой клуб УПЛ.

Куртуа заменит Лунина в основе "Реала" в финале Лиги чемпионов. 

Новый претендент на Судакова готов заплатить за игрока большие деньги — известна сумма.

"Бенфика" продаст Трубина — голкипер перейдет в известный клуб.

ФК Шахтер
Динамо
УПЛ
Георгий Судаков

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