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Судаков пояснив, за рахунок чого вдалося переграти Динамо та взяти золото УПЛ

11 травня 2024 21:46
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Судаков пояснив, за рахунок чого вдалося переграти Динамо та взяти золото УПЛ
Георгій Судаков. Фото: Шахтар
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Автор переможного голу у матчі проти "Динамо" Георгій Судаков прокоментував чемпіонство донецького "Шахтаря". Лідера "гірників" здивували суддівські рішення та він зазначив, що саме допомогло перемогти його команді.

Коментар героя матчу — в матеріалі Новини.LIVE.

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"Неймовірні відчуття. Дуже втомився, але емоції неймовірні. Друге поспіль чемпіонство, і це особливі титули у наш важкий час. Гордий бути частиною цієї команди. Ми хотіли показати свою силу та показати, що хотіли тут бути чемпіонами. Це вдалося, але далася взнаки психологія, що якщо ти ведеш у рахунку, то десь обережніше почали грати", — сказав Судаков.

Хотілося більше голів

Футболіст також прокоментував суддівські рішення та чого ще не вистачило у цій грі.

"Головне, що ми виграли. Епізод з моїм падінням у штрафному? Мені показали жовту за симуляцію, але рішення арбітра мене здивувало. Хороший матч, але вболівальникам, напевно, хотілося більше голів", — додав Георгій.

Нагадаємо, "Жироні" доведеться продати Циганкова — клуб назвав вартість гравця.

Григорчук може піти з "Чорноморця" до іншого клубу УПЛ.

Куртуа замінить Луніна в основі "Реала" у фіналі Ліги чемпіонів. 

Новий претендент на Судакова готовий заплатити за гравця великі гроші — відома сума.

"Бенфіка" продасть Трубіна — голкіпер перейде у відомий клуб.

ФК Шахтар
Динамо
УПЛ
Георгій Судаков

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