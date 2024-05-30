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Судаков рассказал о своем желании играть с Мудриком в одной команде в АПЛ

30 мая 2024 21:59
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Судаков рассказал о своем желании играть с Мудриком в одной команде в АПЛ
Георгий Судаков. Фото: УАФ
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Украинский полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков рассказал о возможном варианте продолжения карьеры. Игрок сборной Украины рассматривает возможность играть со своим другом Михаилом Мудриком в одной команде в АПЛ.

Об этом Судаков рассказал в интервью, передает Новини.LIVE.

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"Мы с Мишкой на связи каждый день. Он мой большой друг. За последние два месяца он играл гораздо больше и достиг значительного успеха. Начало для него было достаточно тяжелым как морально, так и физически, но шаг за шагом он приближается к цели. Когда мы вместе играем в сборной, я видел, насколько он вырос по ходу сезона", — отметил Георгий.

Сомнения Мудрика

Судаков уже говорил Мудрику о том, как сильно хочет играть в английской Премьер-лиге и как было бы здорово играть в одной команде.

"Он сомневался, говорил, что я могу быть не готов к такому давлению, которое есть в Англии, и если я приеду, мне нужно быть готовым к этому. Но я уверен, что готов. Премьер-лига моя мечта. Было бы отлично сыграть там, в одном из топ-клубов. Я не могу выделить любой из них как приоритет, это все известные клубы", — сказал Судаков.

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Михаил Мудрик
Георгий Судаков
АПЛ
Сборная Украины по футболу

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