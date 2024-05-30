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Судаков розповів про своє бажання грати з Мудриком в одній команді в АПЛ

30 травня 2024 21:59
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Судаков розповів про своє бажання грати з Мудриком в одній команді в АПЛ
Георгій Судаков. Фото: УАФ
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Український півзахисник "Шахтаря" Георгій Судаков розповів про можливий варіант продовження кар’єри. Гравець збірної України розглядає можливість грати зі своїм другом Михайлом Мудриком в одній команді в АПЛ.

Про це Судаков розповів в інтерв’ю, передає Новини.LIVE.

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"Ми з Мишком на зв'язку кожен день. Він мій великий друг. За останні два місяці він грав набагато більше і досяг значного успіху. Початок для нього був досить важким, як морально, так і фізично, але крок за кроком він наближається до мети Коли ми разом граємо у збірній, я бачив, наскільки він виріс по ходу сезону", — зазначив Георгій.

Сумніви Мудрика

Судаков вже говорив Мудрику про те, як сильно хоче грати в Англійській Прем'єр-лізі та як було б чудово грати в одній команді. 

"Він сумнівався, говорив, що я можу бути не готовим до такого тиску, який є в Англії, і якщо я приїду, мені треба бути готовим до цього. Але я впевнений, що готовий. Прем'єр-ліга – моя мрія. Було б чудово зіграти там, в одному із топ-клубів. Я не можу виділити будь-який з них як пріоритет, це все відомі клуби. Як сказав Пеп Гвардіола, виграти Прем'єр-лігу складніше, ніж виграти Лігу чемпіонів", – сказав Судаков.

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Михайло Мудрик
Георгій Судаков
АПЛ
Збірна України з футболу

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