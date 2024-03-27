Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Судаков стал лучшим игроком в матче Украина — Исландия по версии авторитетного портала arrow

Судаков стал лучшим игроком в матче Украина — Исландия по версии авторитетного портала

27 марта 2024 00:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Судаков стал лучшим игроком в матче Украина — Исландия по версии авторитетного портала
Судаков в борьбе с Гудмундссоном. Фото: Reuters/Kacper Pempel
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сборная Украины в драматическом матче с Исландией завоевала путевку на Евро-2024. Команда Сергея Реброва пропустила гол в первом тайме, но после перерыва забила два мяча сопернику. 

Георгий Судаков получил самую высокую оценку за эту игру, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Whoscored

Читайте также:

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков был признан лучшим футболистом матча против национальной команды Исландии. Хавбек активно играл на протяжении всей встречи, отбирал мячи у соперников, начинал атаки "сине-желтых" и нанес опасный удар по воротам гостей. 

Сборная Украины
Сборная Украины празднует победу в раздевалке. Фото: Взбірна

Оценки за матч Украина — Исландия 

Авторитетный аналитический портал WhoScored поставил Судакову самый высокий балл за этот поединок. Полузащитник сборной Украины получил оценку 8,1. Авторы забитых голов Михаил Мудрик и Виктор Цыганков оказались в тройке лучших игроков "сине-желтых". Полузащитник "Жироны" получил оценку 7,7. Игру вингера "Челси" оценили 7,8 балла. 

Сборная Украины
Оценки за матч Украина — Исландия. Фото: скриншот WhoScored

Примечательно, что болельщики сборной Украины выбрали лучшим игроком поединка Михаила Мудрика. 

Исландец Альберт Гудмундссон стал вторым лучшим футболистом матча. Ему поставили оценку 7,9. 

Сборная Украины сыграет на групповом этапе Евро-2024. Соперниками команды Реброва станут Словакия, Бельгия и Румыния. 

Напомним, Мудрик в центра внимания известного клуба — за его игрой следят скауты. 

Бражко рассказал, как Ребров ругался после матча с Боснией и Герцеговиной.

Трубин выбрал новый клуб, "Бенфика" установила цену за игрока. 

"Реал" определился с голкипером на замену Лунину и Куртуа. 

Холанн использует матчи с "Реалом" для ухода из "Манчестер Сити" — что известно.

спорт
футбол
Сборная Украины по футболу
Евро-2024
Георгий Судаков

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК