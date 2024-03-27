Судаков стал лучшим игроком в матче Украина — Исландия по версии авторитетного портала

Судаков в борьбе с Гудмундссоном. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Сборная Украины в драматическом матче с Исландией завоевала путевку на Евро-2024. Команда Сергея Реброва пропустила гол в первом тайме, но после перерыва забила два мяча сопернику.

Георгий Судаков получил самую высокую оценку за эту игру, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Whoscored.

Читайте также:

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков был признан лучшим футболистом матча против национальной команды Исландии. Хавбек активно играл на протяжении всей встречи, отбирал мячи у соперников, начинал атаки "сине-желтых" и нанес опасный удар по воротам гостей.

Сборная Украины празднует победу в раздевалке. Фото: Взбірна

Оценки за матч Украина — Исландия

Авторитетный аналитический портал WhoScored поставил Судакову самый высокий балл за этот поединок. Полузащитник сборной Украины получил оценку 8,1. Авторы забитых голов Михаил Мудрик и Виктор Цыганков оказались в тройке лучших игроков "сине-желтых". Полузащитник "Жироны" получил оценку 7,7. Игру вингера "Челси" оценили 7,8 балла.

Оценки за матч Украина — Исландия. Фото: скриншот WhoScored

Примечательно, что болельщики сборной Украины выбрали лучшим игроком поединка Михаила Мудрика.

Исландец Альберт Гудмундссон стал вторым лучшим футболистом матча. Ему поставили оценку 7,9.

Сборная Украины сыграет на групповом этапе Евро-2024. Соперниками команды Реброва станут Словакия, Бельгия и Румыния.

Напомним, Мудрик в центра внимания известного клуба — за его игрой следят скауты.

Бражко рассказал, как Ребров ругался после матча с Боснией и Герцеговиной.

Трубин выбрал новый клуб, "Бенфика" установила цену за игрока.

"Реал" определился с голкипером на замену Лунину и Куртуа.

Холанн использует матчи с "Реалом" для ухода из "Манчестер Сити" — что известно.