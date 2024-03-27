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Судаков став найкращим гравцем у матчі Україна — Ісландія за версією авторитетного порталу

27 березня 2024 00:34
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Судаков став найкращим гравцем у матчі Україна — Ісландія за версією авторитетного порталу
Судаков у боротьбі з Гудмундссоном. Фото: Reuters/Kacper Pempel
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Збірна України у драматичному матчі з Ісландією виборола путівку на Євро-2024. Команда Сергія Реброва пропустила гол у першому таймі, але після перерви забила два м'ячі супернику.

Георгій Судаков отримав найвищу оцінку за цю гру, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Whoscored.

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Півзахисника донецького "Шахтаря" та збірної України Георгія Судака визнали найкращим футболістом матчу проти національної команди Ісландії. Хавбек активно грав протягом усієї зустрічі, відбирав м'ячі у суперників, починав атаки "синьо-жовтих" і завдав небезпечного удару по воротах гостей.

Збірна України
Збірна України святкує перемогу у роздягальні. Фото: Взбірна

Оцінки за матч Україна — Ісландія

Авторитетний аналітичний портал WhoScored поставив Судакову найвищий бал за цей поєдинок. Півзахисник збірної України отримав оцінку 8,1. Автори забитих голів Михайло Мудрик та Віктор Циганков опинилися у трійці найкращих гравців "синьо-жовтих". Півзахисник "Жирони" отримав оцінку 7,7. Гра вінгера "Челсі" оцінили 7,8 бала.

Збірна України
Оцінки за матч Україна — Ісландія. Фото: скриншот WhoScored

Цікаво, що вболівальники збірної України обрали найкращим гравцем поєдинку Михайла Мудрика.

Ісландець Альберт Гудмундссон став другим найкращим футболістом матчу. Йому поставили оцінку 7,9.

Збірна України зіграє на груповому етапі Євро-2024. Суперниками команди Реброва стануть Словаччина, Бельгія та Румунія.

Нагадаємо, Мудрик у центрі уваги відомого клубу — за його грою стежать скаути.

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спорт
футбол
Збірна України з футболу
Євро-2024
Георгій Судаков

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