Судаков удивил ответом о значимости гола в ворота Барселоны

Судакова поздравили с забитым голом "Барселоне". Фото: REUTERS/Albert Gea

Полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов забил в ворота каталонской "Барселоны". Талантливый футболист не считает это большим достижением.

Судаков сказал, что ему было все-равно, что он забил "Барселоне". Слова украинца привел портал Sport.es.

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Что сказал Судаков о голе

По словам Судакова, важно было забить гол и не играло роли кому. Желание сравнять счет было выше всего остального.

"В момент гола я ни о чем не думал, поскольку мне было всё равно, что я забил "Барселоне". Но это был важный гол. У меня было только одно желание — сравнять счет", — сказал Судаков.

Также Георгий высказался о желании играть за "Барселону" и забивать за нее и о том, что в составе каталонцев доверяют очень молодым футболистам.

"Почему бы и нет, все возможно. Удивительно видеть, как такие молодые игроки выступают на таком уровне. Не только с точки зрения мастерства и техники, но и с точки зрения психологии, особенно в 16 лет", — добавил Судаков.

Отметим, что после трех туров в Лиге чемпионов "Шахтер" с 3 очками занимает третье место. "Барселона" после трех побед идет первой. Второе место у "Порту" — 6 баллов. Не набирал очков лишь бельгийский "Антверпен".

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