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Судаков здивував відповіддю про значущість гола у ворота Барселони

6 листопада 2023 13:00
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Агабекян Карен
редактор
Судаков здивував відповіддю про значущість гола у ворота Барселони
Судакова привітали із забитим голом "Барселоні". Фото: REUTERS/Albert Gea
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Півзахисник донецького "Шахтаря" Георгій Судаков у матчі 3 туру групового етапу Ліги чемпіонів забив у ворота каталонської "Барселони". Талановитий футболіст не вважає це великим здобутком.

Судаков сказав, що йому було все одно, що він забив "Барселоні". Слова українця навів портал Sport.es.

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Зазначимо, що попри забитий м'яч донецький "Шахтар" програв "Барселоні" з рахунком 1:2.

Що сказав Судаков про гол

За словами Судакова, важливо було забити гол і не відігравало ролі кому. Бажання зрівняти рахунок було вище за все інше.

"У момент голу я ні про що не думав, оскільки мені було все одно, що я забив "Барселоні". Але це був важливий гол. У мене було лише одне бажання зрівняти рахунок", — сказав Судаков.

Також Георгій висловився про бажання грати за "Барселону" та забивати за неї та про те, що у складі каталонців довіряють дуже молодим футболістам.

"Чому б і ні, все можливо. Дивно бачити, як такі молоді гравці виступають на такому рівні. Не лише з погляду майстерності та техніки, а й з погляду психології, особливо у 16 років", — додав Судаков.

Зазначимо, що після трьох турів у Лізі чемпіонів "Шахтар" із 3 очками посідає третє місце. "Барселона" після трьох перемог іде першою. Друге місце у "Порту" — 6 балів. Не набирав очок лише бельгійський "Антверпен".

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