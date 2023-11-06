Судаков здивував відповіддю про значущість гола у ворота Барселони
Півзахисник донецького "Шахтаря" Георгій Судаков у матчі 3 туру групового етапу Ліги чемпіонів забив у ворота каталонської "Барселони". Талановитий футболіст не вважає це великим здобутком.
Судаков сказав, що йому було все одно, що він забив "Барселоні". Слова українця навів портал Sport.es.
Зазначимо, що попри забитий м'яч донецький "Шахтар" програв "Барселоні" з рахунком 1:2.
Що сказав Судаков про гол
За словами Судакова, важливо було забити гол і не відігравало ролі кому. Бажання зрівняти рахунок було вище за все інше.
"У момент голу я ні про що не думав, оскільки мені було все одно, що я забив "Барселоні". Але це був важливий гол. У мене було лише одне бажання зрівняти рахунок", — сказав Судаков.
Також Георгій висловився про бажання грати за "Барселону" та забивати за неї та про те, що у складі каталонців довіряють дуже молодим футболістам.
"Чому б і ні, все можливо. Дивно бачити, як такі молоді гравці виступають на такому рівні. Не лише з погляду майстерності та техніки, а й з погляду психології, особливо у 16 років", — додав Судаков.
Зазначимо, що після трьох турів у Лізі чемпіонів "Шахтар" із 3 очками посідає третє місце. "Барселона" після трьох перемог іде першою. Друге місце у "Порту" — 6 балів. Не набирав очок лише бельгійський "Антверпен".
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