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Судакова своей основной целью назвал английский гранд

20 апреля 2024 10:15
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Агабекян Карен
редактор
Судакова своей основной целью назвал английский гранд
Украинский полузащитник Георгий Судаков. Фото: "Шахтер"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Еще больше выросли шансы украинского полузащитника Георгия Судакова перебраться в Англию. На футболиста "Шахтера" там претендуют топовые клубы.

По информации инсайдера Экрема Конура, Судаков стал целью номер один для одного из грандов АПЛ.

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По информации источника, Судакова своей трансферной целью сделал лондонский "Арсенал", где играет украинец Александр Зинченко.

Источник также отметил, что "Арсеналу" придется выдержать сильную конкуренцию от других клубов АПЛ и Серии А. Итальянские "Наполи" и "Ювентус" сильно хотят Судакова, но в финансовом плане не смогут выдержать конкуренцию.

В Англии на Судакова претендуют "Ливерпуль", "Челси", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Ранаее также назывался вариант с испанской "Барселоной", но он постепенно отпал, ведь на трансферном рынке это слабый конкурент.

Судаков в текущем сезоне в 29 матчах забил семь голов и сделал три ассиста.

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Георгий Судаков
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