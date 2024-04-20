Судакова своей основной целью назвал английский гранд

Украинский полузащитник Георгий Судаков. Фото: "Шахтер"

Еще больше выросли шансы украинского полузащитника Георгия Судакова перебраться в Англию. На футболиста "Шахтера" там претендуют топовые клубы.

По информации инсайдера Экрема Конура, Судаков стал целью номер один для одного из грандов АПЛ.

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По информации источника, Судакова своей трансферной целью сделал лондонский "Арсенал", где играет украинец Александр Зинченко.

Источник также отметил, что "Арсеналу" придется выдержать сильную конкуренцию от других клубов АПЛ и Серии А. Итальянские "Наполи" и "Ювентус" сильно хотят Судакова, но в финансовом плане не смогут выдержать конкуренцию.

В Англии на Судакова претендуют "Ливерпуль", "Челси", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Ранаее также назывался вариант с испанской "Барселоной", но он постепенно отпал, ведь на трансферном рынке это слабый конкурент.

Судаков в текущем сезоне в 29 матчах забил семь голов и сделал три ассиста.

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