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Судакова своєю основною метою назвав англійський гранд

20 квітня 2024 10:15
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Агабекян Карен
редактор
Судакова своєю основною метою назвав англійський гранд
Український півзахисник Георгій Судаков. Фото: "Шахтар"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Ще більше зросли шанси українського півзахисника Георгія Судакова перебратися до Англії. На футболіста "Шахтаря" там претендують топові клуби.

За інформацією інсайдера Екрема Конура, Судаков став ціллю номер один для одного з грандів АПЛ.

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За інформацією джерела, Судакова своєю трансферною метою зробив лондонський "Арсенал", де грає українець Олександр Зінченко.

Джерело також відзначило, що "Арсеналу" доведеться витримати сильну конкуренцію від інших клубів АПЛ та Серії А. Італійські "Наполі" та "Ювентус" сильно хочуть Судакова, але у фінансовому плані не зможуть витримати конкуренцію.

В Англії на Судакова претендують "Ліверпуль", "Челсі", "Манчестер Сіті" та "Манчестер Юнайтед". Раніше також називався варіант з іспанською "Барселоною", але він поступово відпав, адже на трансферному ринку це слабкий конкурент.

Судаков у поточному сезоні у 29 матчах забив сім голів і зробив три асисти.

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Георгій Судаков
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