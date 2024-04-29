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Судьям в УПЛ подняли зарплаты более чем вдвое — сколько зарабатывают арбитры

29 апреля 2024 16:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Судьям в УПЛ подняли зарплаты более чем вдвое — сколько зарабатывают арбитры
Рефери Николай Балакин во время матча УПЛ. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Футбольные судьи, которые работают на матчах украинской Премьер-лиги, смогут заработать больше, чем сейчас. Им увеличат зарплату за счет клубов УПЛ.

Такое решение было принято при голосовании большинством клубов УПЛ, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Владимира Зверова

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В сезоне 2023/2024 чемпионат Украины по футболу ждет еще одно нововведение. Местные арбитры начнут зарабатывать больше, чем сейчас. Их зарплата вырастет больше, чем в два раза. 

Максим Козыряцкий — сколько будут зарабатывать судьи в УПЛ
Максим Козыряцкий из Запорожья предупреждает игрока. Фото: УНИАН

Сколько будут получать судьи в УПЛ 

Зарплаты футбольных арбитров будут увеличены с тысячи долларов до двух и двух в половиной тысяч долларов США за матч. Речь идет не только о "чистом" окладе, но и о премиях судьям за успешную работу на матчах национального первенства. 

Точная процедура начисления зарплаты судьям пока не известна. Премии будут выдавать арбитрам, за которых проголосует большинство клубов УПЛ. Эти деньги рефери будут получать из специального фонда. 

Также может быть создан рейтинг судей, который сформирует комитет арбитров. 

Напомним, Довбиком заинтересовался один из самых титулованных клубов мира.

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футбол
УПЛ
зарплата
Николай Балакин

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