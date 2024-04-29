Судьям в УПЛ подняли зарплаты более чем вдвое — сколько зарабатывают арбитры

Рефери Николай Балакин во время матча УПЛ. Фото: УНИАН

Футбольные судьи, которые работают на матчах украинской Премьер-лиги, смогут заработать больше, чем сейчас. Им увеличат зарплату за счет клубов УПЛ.

Такое решение было принято при голосовании большинством клубов УПЛ, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Владимира Зверова.

Читайте также:

В сезоне 2023/2024 чемпионат Украины по футболу ждет еще одно нововведение. Местные арбитры начнут зарабатывать больше, чем сейчас. Их зарплата вырастет больше, чем в два раза.

Максим Козыряцкий из Запорожья предупреждает игрока. Фото: УНИАН

Сколько будут получать судьи в УПЛ

Зарплаты футбольных арбитров будут увеличены с тысячи долларов до двух и двух в половиной тысяч долларов США за матч. Речь идет не только о "чистом" окладе, но и о премиях судьям за успешную работу на матчах национального первенства.

Точная процедура начисления зарплаты судьям пока не известна. Премии будут выдавать арбитрам, за которых проголосует большинство клубов УПЛ. Эти деньги рефери будут получать из специального фонда.

Также может быть создан рейтинг судей, который сформирует комитет арбитров.

Напомним, Довбиком заинтересовался один из самых титулованных клубов мира.

Лунин окончательно решил уйти из "Реала" и уже выбрал новый клуб.

Тоттенхэм сделает "Шахтеру" предложение по Судакову, от которого невозможно отказаться.

Забарный помог "Борнмуту" установить уникальный рекорд.

Умер бывший тренер сборной Украины по футболу.