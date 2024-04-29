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Суддям в УПЛ підняли зарплати більш ніж удвічі — скільки заробляють арбітри

29 квітня 2024 16:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Суддям в УПЛ підняли зарплати більш ніж удвічі — скільки заробляють арбітри
Рефері Микола Балакін під час матчу УПЛ. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Футбольні судді, які працюють на матчах української Прем'єр-ліги, зможуть заробити більше, ніж зараз. Їм збільшать зарплатню внаслідок пожертв клубів УПЛ.

Таке рішення було ухвалено під час голосування більшістю клубів УПЛ, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на журналіста Володимира Звєрова.

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У сезоні 2023/2024 на чемпіонат України з футболу чекає ще одне нововведення. Місцеві арбітри почнуть заробляти більше, ніж зараз. Їхня зарплата зросте більше, ніж удвічі.

Максим Козиряцький — скільки зароблятимуть судді в УПЛ
Максим Козиряцький із Запоріжжя попереджає гравця. Фото: УНІАН

Скільки отримуватимуть судді в УПЛ

Зарплати футбольних арбітрів буде збільшено з тисячі доларів до двох та двох у половині тисяч доларів США за матч. Йдеться не лише про "чистий" оклад, а й про премії суддям за успішну роботу на матчах національної першості.

Точна процедура нарахування зарплати суддям поки що не відома. Премії видаватимуть арбітрам, за яких проголосує більшість клубів УПЛ. Ці гроші рефері отримуватимуть зі спеціального фонду.

Також може бути створено рейтинг суддів, який сформує Комітет арбітрів.

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спорт
футбол
УПЛ
зарплатня
Микола Балакін

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