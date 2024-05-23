Динамо - Движение - как сыграют команды в предстоящем матче

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев. Фото: ФК "Движение"

Главный тренер львовского "Руха" Виталий Пономарев поделился мыслями о предстоящем матче 30-го тура УПЛ против киевского "Динамо". По его словам, команда готовится в обычном режиме.

Об этом пишет Dynamomania.

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Он отметил, что "Рух" будет играть против одного из флагманов украинского футбола, однако игроки готовятся так же, как обычно.

"Конечно, нас ждет очень серьезная игра и турнирное положение тоже добавляет ответственности. Впрочем, мы постараемся играть в свой привычный футбол и не отходить от своих игровых принципов. Команда будет играть на победу, как и в каждом матче до этого, ведь "Рух" хочет получить положительный результат и сделает все от себя зависящее, чтобы получить его", — поделился он.

Кроме того, он отметил, что каждый игрок львовского клуба понимает значение игры с "Динамо" и они готовы выложиться на полную ради победы.

"Если будет такая конкуренция, то чемпионат Украины будет только прогрессировать и футболисты будут лучше и быстрее развиваться. Много игрового времени получает молодежь и со временем эти игроки получат необходимый опыт и растут как профессиональные футболисты, что очень полезно для украинского футбола", — рассказал Пономарев.

Матч 30 тура Украинской Премьер-лиги состоится в субботу 25 мая. Команды встретятся во Львове на стадионе "Арена Львов" в 15.30.

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