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Суперник Динамо розповів, як команда зіграє з киянами у важливому матчі

23 травня 2024 17:50
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Динамо — Рух — як зіграють команди у майбутньому матчі
Головний тренер "Руху" Віталій Пономарьов. Фото: ФК "Рух"
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Головний тренер львівського "Руху" Віталій Пономарьов поділився думками про майбутній матч 30-го туру УПЛ проти київського "Динамо". За його словами, команда готується у звичному режимі. 

Про це пише Dynamomania

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Він відзначив, що "Рух" гратиме проти одного із флагманів українського футболу, проте гравці готуються так само як зазвичай. 

"Звісно, на нас чекає дуже серйозна гра і турнірне становище теж додає відповідальності. Втім ми постараємось грати у свій звичний футбол та не відходити від своїх ігрових принципів. Команда гратиме на перемогу, як і в кожному матчі до цього, адже "Рух" хоче здобути позитивний результат і зробить все від себе залежне, щоб здобути його", — поділився він.

Крім цього, він зазначив, що кожен гравець львівського клубу розуміє значення гри з "Динамо" та вони готові викластись на повну заради перемоги. 

"Якщо буде така конкуренція, то чемпіонат України лише прогресуватиме і футболісти будуть краще та швидше розвиватись. Багато ігрового часу отримує молодь і з часом ці гравці отримають необхідний досвід та зростатимуть як професійні футболісти, що є дуже корисним для українського футболу", — розповів Пономарьов. 

Матч 30-го туру Української Премʼєр-ліги відбудеться в суботу 25 травня. Команди зустрінуться у Львові на стадіоні "Арена Львів" о 15:30. 

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футбол
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Динамо
УПЛ
Рух Львів

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