Динамо — Рух — як зіграють команди у майбутньому матчі

Головний тренер "Руху" Віталій Пономарьов. Фото: ФК "Рух"

Головний тренер львівського "Руху" Віталій Пономарьов поділився думками про майбутній матч 30-го туру УПЛ проти київського "Динамо". За його словами, команда готується у звичному режимі.

Про це пише Dynamomania.

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Він відзначив, що "Рух" гратиме проти одного із флагманів українського футболу, проте гравці готуються так само як зазвичай.

"Звісно, на нас чекає дуже серйозна гра і турнірне становище теж додає відповідальності. Втім ми постараємось грати у свій звичний футбол та не відходити від своїх ігрових принципів. Команда гратиме на перемогу, як і в кожному матчі до цього, адже "Рух" хоче здобути позитивний результат і зробить все від себе залежне, щоб здобути його", — поділився він.

Крім цього, він зазначив, що кожен гравець львівського клубу розуміє значення гри з "Динамо" та вони готові викластись на повну заради перемоги.

"Якщо буде така конкуренція, то чемпіонат України лише прогресуватиме і футболісти будуть краще та швидше розвиватись. Багато ігрового часу отримує молодь і з часом ці гравці отримають необхідний досвід та зростатимуть як професійні футболісти, що є дуже корисним для українського футболу", — розповів Пономарьов.

Матч 30-го туру Української Премʼєр-ліги відбудеться в суботу 25 травня. Команди зустрінуться у Львові на стадіоні "Арена Львів" о 15:30.

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