Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Соперник Шахтера подпишет камерунского экс-игрока Бешикташа arrow

Соперник Шахтера подпишет камерунского экс-игрока Бешикташа

7 января 2024 10:20
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Соперник Шахтера подпишет камерунского экс-игрока Бешикташа
Жан Онана. Фото: Twitter/FabrizioRomano
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Будущий соперник Шахтера в Лиге Европы, французский "Марсель" планирует усилить полузащиту и подписать камерунца Жана Онана. Опорный полузащитник может покинуть турецкий "Бешикташ" после скандального разгрома от конкурентов из Фенербахче.

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, сообщает Новини.LIVE.

Читайте также:

Речь идет об аренде с правом выкупа. Между клубами уже достигнуто соглашение о трансфере, сейчас ведутся переговоры с самим камерунским хавбеком по условиям контракта.

Отметим, что в декабре прошлого года турецкий гранд объявил о том, что Жан Онана, а также Эрик Байи, Рашид Гезаль, Валентин Розье и Венсан Абубакар исключены из состава клуба из-за плохой игры. Произошло это после поражения "Фенербахче" со счетом 3:1. "Бешикташ" идет только на 6-м месте в Чемпионате Турции.

4 миллиона не оправдали ожиданий турок

Жан Онана провел в "Бешикташе" полгода — летом он был приобретен у "Ланса" за более 4 миллионов евро. До переезда в Турцию 23-летний камерунец поиграл также за "Бордо" и "Лилль".

В этом сезоне Онана провел в "Бешикташе" всего 10 матчей во всех турнирах. Несколько игр он пропустил из-за травм.

Также следует сказать, что "Марсель" сыграет с "Шахтером" в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Матчи пройдут 15 и 22 февраля соответственно.

Напомним, "Динамо" готовит трансфер, который поможет в борьбе за трофеи.

Житомирское "Полесье" неожиданно провело важную замену в руководстве клуба.

Килиан Мбаппе решил продолжить карьеру в Англии.

"Жирона" готовит звездный трансфер ради победы в Ла Лиге.

"Шахтер" нашел замену Судакову и готовит трансфер.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме