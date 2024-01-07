Соперник Шахтера подпишет камерунского экс-игрока Бешикташа

Жан Онана. Фото: Twitter/FabrizioRomano

Будущий соперник Шахтера в Лиге Европы, французский "Марсель" планирует усилить полузащиту и подписать камерунца Жана Онана. Опорный полузащитник может покинуть турецкий "Бешикташ" после скандального разгрома от конкурентов из Фенербахче.

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, сообщает Новини.LIVE.

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Речь идет об аренде с правом выкупа. Между клубами уже достигнуто соглашение о трансфере, сейчас ведутся переговоры с самим камерунским хавбеком по условиям контракта.

Отметим, что в декабре прошлого года турецкий гранд объявил о том, что Жан Онана, а также Эрик Байи, Рашид Гезаль, Валентин Розье и Венсан Абубакар исключены из состава клуба из-за плохой игры. Произошло это после поражения "Фенербахче" со счетом 3:1. "Бешикташ" идет только на 6-м месте в Чемпионате Турции.

4 миллиона не оправдали ожиданий турок

Жан Онана провел в "Бешикташе" полгода — летом он был приобретен у "Ланса" за более 4 миллионов евро. До переезда в Турцию 23-летний камерунец поиграл также за "Бордо" и "Лилль".

🚨🔵⚪️ EXCL: Олимпиада Марсеилла заканчивается в магазине с Besiktas для Jean Onana как новый midfielder!



Besiktas club sources confirm deal in place deal — understand it will also include buy option clause for 23 years old midfielder.



Talks will follow now on personal terms. pic.twitter.com/YD1Ech3e7D — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 6, 2024

В этом сезоне Онана провел в "Бешикташе" всего 10 матчей во всех турнирах. Несколько игр он пропустил из-за травм.

Также следует сказать, что "Марсель" сыграет с "Шахтером" в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Матчи пройдут 15 и 22 февраля соответственно.

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