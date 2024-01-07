Суперник Шахтаря підпише камерунського ексгравця Бешикташа

Жан Онана. Фото: Twitter/FabrizioRomano

Майбутній суперник Шахтаря в Лізі Європи, французький "Марсель" планує підсилити півзахист та підписати камерунця Жана Онана. Опорний півзахисник може залишити турецький Бешикташ після скандального розгрому від конкурентів з Фенербахче.

Про це повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо, передає Новини.LIVE.

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Наразі йдеться про оренду з правом викупу. Між клубами вже досягнута угода про трансфер, зараз тривають переговори із самим камерунським хавбеком щодо умов контракту.

Зазначимо, що в грудні минулого року турецький гранд оголосив про те, що Жан Онана, а також Ерік Байї, Рашид Гезаль, Валентин Розьє і Венсан Абубакар, виключені зі складу клубу через погану гру. Сталося це після поразки "Фенербахче" з рахунком 3:1. "Бешикташ" посідає лише 6 місце в Чемпіонаті Туреччини.

4 мільйони не виправдали очікувань турків

Жан Онана провів у "Бешикташі" пів року — влітку він був придбаний у "Ланса" за понад 4 мільйони євро. До переїзду в Туреччину 23-річний камерунець пограв також за "Бордо" та "Лілль".

🚨🔵⚪️ EXCL: Olympique Marseille are closing in on deal with Besiktas for Jean Onana as new midfielder!



Besiktas club sources confirm deal in place deal — understand it will also include a buy option clause for 23 year old midfielder.



Talks will follow now on personal terms. pic.twitter.com/YD1Ech3e7D — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 6, 2024

Цього сезону Онана провів у "Бешикташі" лише 10 матчів у всіх турнірах. Кілька ігор він пропустив через травми.

Також варто сказати, що "Марсель" зіграє із "Шахтарем" у рамках 1/16 фіналу Ліги Європи. Матчі відбудуться 15 і 22 лютого відповідно.

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