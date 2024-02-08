Супряга забил за Динамо — видео редкого гола

Футболисты "Динамо" поздравляют Супрягу. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" в Турции провело свой пятый контрольный матч. Соперником украинцев стала латвийская "Лиепая".

Киевлянам удалось победить со счетом 5:2, а один из голов забил Владислав Супряга, сообщил портал Новини.LIVE.

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При счете 2:1 в пользу "Динамо" Супряга забил третий матч киевского клуба.

На 34-й минуте Бенито вывели на убойную позицию, но удар нигерийца вратарь отбил на Супрягу, который закатил мяч в ворота.

Супряга свой последний гол в официальном матче забил в 2020-м году в ворота "Гента" в квалификации Лиги чемпионов. Затем Владислав иногда отличался взятиями ворот в товарищеских играх.

"Динамо" — "Лиепая" — 5:2

Голы: Царенко, 8, Дячук, 22, Супряга, 34, Караваев, 48, Ванат, 66 — Файе, 18, Силагадзе, 44

"Динамо": Нещерет (Моргун, 46), Беловар (Попов, 55), Сирота (Малиш, 65), Дячук (Михавко, 65), Дубинчак (Вивчаренко, 65), Шепелев, Андриевский (К) (Бражко, 65), Караваев (Волошин, 65), Бенито (Шапаренко, 65), Царенко, Супряга (Ванат, 65).

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