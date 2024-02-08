Супряга забив за Динамо — відео рідкісного голу

Футболісти "Динамо" вітають Супрягу. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" у Туреччині провело свій п'ятий контрольний матч. Суперником українців стала латвійська "Лієпая".

Киянам вдалося перемогти з рахунком 5:2, а один із голів забив Владислав Супряга, повідомив портал Новини.LIVE.

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За рахунку 2:1 на користь "Динамо" Супряга забив третій матч київського клубу.

На 34-й хвилині Беніто вивели на забійну позицію, але удар нігерійця воротар відбив на Супрягу, який закотив м'яч у ворота.

Подружжя свій останній гол в офіційному матчі забив у 2020-му році у ворота "Гента" у кваліфікації Ліги чемпіонів. Потім Владислав іноді відзначався взяттям воріт у товариських іграх.

"Динамо" — "Лієпая" — 5:2

Голи: Царенка, 8, Дячук, 22, Супряга, 34, Караваєв, 48, Ванат, 66 — Файє, 18, Сілагадзе, 44

"Динамо": Нещерет (Моргун, 46), Біловар (Попов, 55), Сирота (Малиш, 65), Дячук (Михавко, 65), Дубінчак (Вівчаренко, 65), Шепелєв, Андрієвський (К) (Бражко, 65), Караваєв (Волошин, 65), Беніто (Шапаренко, 65), Царенко, Супряга (Ванат, 65).

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