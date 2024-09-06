Динамо отдало одного из своих футболистов в аренду в другой клуб УПЛ

Владислав Супряга в матче за "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

"Заря" согласовала с киевским "Динамо" трансфер Владислава Супряги. Форвард будет выступать за луганскую команду на правах аренды.

Экс-футболист сборной Украины уже прошел медицинское обследование в новом клубе, сообщает официальный сайт "Зари".

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Владислав Супряга (справа) на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Детали трансфера Супряги

Накануне этого перехода футболист еще на год продлил контракт с "Динамо". Киевский клуб пока не готов отпустить игрока, которому не хватает игровой практики. С момента, когда Александр Шовковский возглавил "бело-синих" в ноябре прошлого года, нападающий стал чаще выходить на поле, но футболистом основного состава ему стать не удалось.

Ранее "Динамо" отдавало Супрягу в аренду в "Днепр-1" и итальянскую "Сампдорию". Бывший футболист молодежной сборной Украины в нынешнем сезоне пять раз выходил на поле в футболке "Динамо", но не отметился результативными действиями.

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