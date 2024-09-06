Динамо віддало одного зі своїх футболістів в оренду до іншого клубу УПЛ

Владислав Супряга у матчі за "Динамо". Фото: пресслужба клубу

"Зоря" погодила з київським "Динамо" трансфер Владислава Супряги. Форвард виступатиме за луганську команду на правах оренди.

Ексфутболіст збірної України вже пройшов медичне обстеження у новому клубі, повідомляє офіційний сайт "Зорі".

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Владислав Супряга втретє пішов із "Динамо", і знову йдеться про оренду колишнього чемпіона світу U-20. Цього разу 24-річний форвард проведе сезон у складі луганської "Зорі".

Владислав Супряга (праворуч) на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Деталі трансферу Супряги

Напередодні цього переходу футболіст ще на рік продовжив контракт із "Динамо". Київський клуб поки що не готовий відпустити гравця, якому не вистачає ігрової практики. З моменту, коли Олександр Шовковський очолив "біло-синіх" у листопаді минулого року, нападник став частіше виходити на поле, але футболістом основного складу йому стати не вдалося.

Раніше "Динамо" віддавало Супрягу в оренду в "Дніпро-1" та італійську "Сампдорію". Колишній футболіст молодіжної збірної України цього сезону п'ять разів виходив на поле у футболці "Динамо", але не відзначився результативними діями.

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