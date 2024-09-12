Суркис назвал главный аргумент против увольнения Реброва

Сергей Ребров дает указания Илье Забарному. Фото: Reuters/David W Cerny

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поделился мнением о принципах работы Сергея Реброва, который начинал тренерскую карьеру в столичном клубе.

Суркис считает, что Ребров не должен уходить в отставку после двух поражений сборной Украины в Лиге Наций, сообщает официальный сайт "Динамо".

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Игорь Суркис прекрасно знаком с методами работы Сергея Реброва. Президент "Динамо" рассказал, что в качестве главного тренера киевской команды бывший форвард сборной Украины создал структуру, по которой в клубе работала одна модель воспитания футболистов. Также для Реброва всегда был важен микроклимат в команде.

Игорь Суркис отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Суркис против увольнения Реброва

Президент "Динамо" напомнил о том, что большинство болельщиков два года мечтало о том, чтобы именно Сергей Ребров возглавил национальную команду. Тренеру удалось вывести сборную Украины на Евро-2024, и теперь странно требовать его заменить после нескольких неудачных результатов.

Сергей Ребров во время матча. Фото: Reuters/David W Cerny

Год назад УАФ разработала стратегию развития национальных команд, а Ребров помог выстроить общую структуру для всех сборных Украины. Суркис объяснил, что украинские футболисты в последние годы столкнулись со многими проблемами, и это не вина тренера. Модель, которую создали УАФ и Ребров, уже приносит плоды.

"Президент УАФ правильно сказал, что неудачные результаты на старте Лиги Наций не изменят нашу стратегию. Есть продуманная стратегия, наберемся терпения и доверим эту ответственность профессионалам, а потом спросим с них. Ребров попал на чемпионат Европы, и его все готовы были носить на руках", — напомнил Суркис.

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