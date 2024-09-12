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Суркіс назвав аргумент на користь Реброва — чому не можна звільняти тренера

12 вересня 2024 11:03
Валерій Ковалевич - Редактор
Суркіс назвав головний аргумент проти звільнення Реброва
Сергій Ребров дає вказівки Іллі Забарному. Фото: Reuters/David W Cerny
Валерій Ковалевич - Редактор

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс поділився думкою про принципи роботи Сергія Реброва, який розпочинав тренерську кар'єру у столичному клубі.

Суркіс вважає, що Ребров не повинен йти у відставку після двох поразок збірної України у Лізі Націй, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

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Ігор Суркіс чудово знайомий із методами роботи Сергія Реброва. Президент "Динамо" розповів, що головним тренером київської команди колишній форвард збірної України створив структуру, за якою в клубі працювала одна модель виховання футболістів. Також для Реброва завжди був важливим мікроклімат у команді.

Ігор Суркіс
Ігор Суркіс відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

Суркіс проти звільнення Реброва

Президент "Динамо" нагадав про те, що більшість уболівальників два роки мріяла про те, щоб саме Сергій Ребров очолив національну команду. Тренеру вдалося вивести збірну України на Євро-2024 і тепер дивно вимагати його замінити після кількох невдалих результатів.

Сергій Ребров
Сергій Ребров під час матчу. Фото: Reuters/David W Cerny

Рік тому УАФ розробила стратегію розвитку національних команд, а Ребров допоміг збудувати загальну структуру для всіх збірних України. Суркіс пояснив, що українські футболісти останніми роками зіткнулися з багатьма проблемами, і це не провина тренера. Модель, яку створили УАФ та Ребров, вже приносить плоди.

"Президент УАФ правильно сказав, що невдалі результати на старті Ліги Націй не змінять нашу стратегію. Є продумана стратегія, наберемося терпіння і довіримо цю відповідальність професіоналам, а потім спитаємо з них. Ребров потрапив на чемпіонат Європи, і його всі готові носити на руках", — нагадав Суркіс.

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спорт футбол Збірна України з футболу Динамо Сергій Ребров Ігор Суркіс

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