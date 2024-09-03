Суркис объяснил, сколько очков Динамо должно набрать в Лиге Европы

Игорь Суркис и главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: пресс-служба клуба

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поделился мнением о количестве баллов, которые команды Александра Шовковского должна набрать для выхода в плей-офф Лиги Европы.

Суркис в интервью YouTube-каналу "ПРОФУТБОЛ Digital" прокомментировал ожидания от игры украинской команды.

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Президент "Динамо" Игорь Суркис поделился впечатлениями от итогов жеребьевки. Он считает, что "бело-синие" сыграют с сильными соперниками. Особенно это касается итальянских "Ромы" и "Лацио".

Игорь Суркис на тренировке "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Что Суркис сказал о перспективах "Динамо"

Президент киевского клуба считает, что для прямого выхода в плей-офф Лиги Европы команде Александра Шовковского необходимо набрать 15 баллов. При этом 9 очков гарантируют "Динамо" участие в матчах за выход в следующую стадию турнира.

Суркис сожалеет, что "Динамо" не пробилось в Лигу чемпионов. Он считает, что футболисты заслужили такой шанс своей игрой.

"Я видел их отношение на сборах, как они настраивались. Игроки не видели своих детей, семей. Они готовились все эти два месяца, чтобы попасть в Лигу чемпионов. На этот раз не удалось. Ничего, будем играть в Лиге Европы", — заявил Игорь Суркис.

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