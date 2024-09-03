Суркіс пояснив, скільки очок Динамо має набрати у Лізі Європи

Ігор Суркіс та головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: пресслужба клубу

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс поділився думкою про кількість балів, які команди Олександра Шовковського має набрати для виходу до плей-офф Ліги Європи.

Суркіс в інтерв'ю YouTube-каналу "ПРОФУТБОЛ Digital" прокоментував очікування від гри української команди.

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Президент "Динамо" Ігор Суркіс поділився враженнями від підсумків жеребкування. Він вважає, що "біло-сині" зіграють із сильними суперниками. Особливо це стосується італійських "Роми" та "Лаціо".

Ігор Суркіс на тренуванні "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Що Суркіс сказав про перспективи "Динамо"

Президент київського клубу вважає, що для прямого виходу до плей-офф Ліги Європи команді Олександра Шовковського необхідно набрати 15 балів. При цьому 9 очок гарантують "Динамо" участь у матчах за вихід до наступної стадії турніру.

Суркіс шкодує, що "Динамо" не пробилося до Ліги чемпіонів. Він вважає, що футболісти заслужили на такий шанс своєю грою.

"Я бачив їхнє ставлення на зборах, як вони налаштовувалися. Гравці не бачили своїх дітей, сімей. Вони готувалися всі ці два місяці, щоб потрапити до Ліги чемпіонів. Цього разу не вдалося. Нічого, гратимемо в Лізі Європи", — заявив. Ігор Суркіс.

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