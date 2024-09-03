Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Суркіс пояснив, на який результат чекає від Динамо у Лізі Європи arrow

Суркіс пояснив, на який результат чекає від Динамо у Лізі Європи

3 вересня 2024 13:45
Валерій Ковалевич - Редактор
Суркіс пояснив, скільки очок Динамо має набрати у Лізі Європи
Ігор Суркіс та головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: пресслужба клубу
Валерій Ковалевич - Редактор

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс поділився думкою про кількість балів, які команди Олександра Шовковського має набрати для виходу до плей-офф Ліги Європи.

Суркіс в інтерв'ю YouTube-каналу "ПРОФУТБОЛ Digital" прокоментував очікування від гри української команди.

Читайте також:

Київське "Динамо" дізналося суперників з основного етапу Ліги Європи. Українська команда проведе свої номінально домашні поєдинки турніру у німецькому Гамбурзі.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс поділився враженнями від підсумків жеребкування. Він вважає, що "біло-сині" зіграють із сильними суперниками. Особливо це стосується італійських "Роми" та "Лаціо".

Ігор Суркіс
Ігор Суркіс на тренуванні "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Що Суркіс сказав про перспективи "Динамо"

Президент київського клубу вважає, що для прямого виходу до плей-офф Ліги Європи команді Олександра Шовковського необхідно набрати 15 балів. При цьому 9 очок гарантують "Динамо" участь у матчах за вихід до наступної стадії турніру.

Суркіс шкодує, що "Динамо" не пробилося до Ліги чемпіонів. Він вважає, що футболісти заслужили на такий шанс своєю грою.

"Я бачив їхнє ставлення на зборах, як вони налаштовувалися. Гравці не бачили своїх дітей, сімей. Вони готувалися всі ці два місяці, щоб потрапити до Ліги чемпіонів. Цього разу не вдалося. Нічого, гратимемо в Лізі Європи", — заявив. Ігор Суркіс.

Нагадаємо, Зінченко в останній момент залишився в "Арсеналі" — відома причина

Бущан може перейти до турецького клубу в останній день трансферного вікна.

Забарний обрав клуб, до якого піде з "Борнмута" — коли відбудеться трансфер. 

Україна увійшла до десятки найкращих країн у медальному заліку Паралімпіади-2024. 

Миколенко пояснив, чому обрав Манчестер замість Ліверпуля.

спорт футбол Динамо Ліга Європи Ігор Суркіс Олександр Шовковський

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:58 У ДПСУ показали наслідки мінометних ударів по окупантах на Харківщині

15:56 Вдягнув каблучку і давай тікати — в Одесі затримали крадія

15:54 У Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок удару по готелю

15:53 США та Британія хочуть продовжити пакт про співпрацю у сфері ядерної зброї — що це означає

15:33 Ракетний удар по інституту в Полтаві — в області оголосили дні жалоби

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

Text

15:33 У Третій штурмовій розповіли про результат контрнаступальної операції на Харківщині

15:27 Найгірше буде взимку — експерт розповів про ситуацію з електроенергією на Одещині

15:25 У Львові 82-річний водій збив пішохода — чоловіка госпіталізували

15:02 Сили безпілотних систем включили до окремих родів сил ЗСУ

14:59 Намагався дістатися до Румунії вплав — який результат

15:58 У ДПСУ показали наслідки мінометних ударів по окупантах на Харківщині

15:56 Вдягнув каблучку і давай тікати — в Одесі затримали крадія

15:54 У Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок удару по готелю

15:53 США та Британія хочуть продовжити пакт про співпрацю у сфері ядерної зброї — що це означає

15:33 Ракетний удар по інституту в Полтаві — в області оголосили дні жалоби

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

15:27 Найгірше буде взимку — експерт розповів про ситуацію з електроенергією на Одещині

15:25 У Львові 82-річний водій збив пішохода — чоловіка госпіталізували

15:02 Сили безпілотних систем включили до окремих родів сил ЗСУ

14:59 Намагався дістатися до Румунії вплав — який результат

14:48 У Третій штурмовій показали, як військові борються з російськими "Орланами"

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

06:11 Фінмоніторінг в Україні — за чиїми операціями наглядає влада та які штрафи можна отримати

2 вересня 2024

14:56 Вони є частиною Одеси — на Алеї Зірок з'явилися нові імена

06:42 Відключення світла в Україні — як ТРЦ імпортують електроенергію з-за кордону та скільки це коштує

30 серпня 2024

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

29 серпня 2024

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

17:02 Вшанували, але не всіх — в Одесі розгорівся скандал навколо нової Алеї Героїв

15:37 Після скандалів та мітингів в Одесі урочисто відкрили Алею Героїв

Ексклюзив

15:16 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

Text

15:33 У Третій штурмовій розповіли про результат контрнаступальної операції на Харківщині

Text

14:54 Експерт з енергетики Корольчук спрогнозував, коли стабілізується ситуація зі світлом

Text

13:14 Замість копійки будуть "шаги" — експерт відповів чи обтяжить держбюджет така зміна

Text

13:00 Окупанти оточують ЗСУ під Покровськом та термінова заява Путіна — ефір День.LIVE

Text

12:18 Економіст пояснив, для чого насправді хочуть перейменувати "копійку" на "шаг"

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

Text

11:01 Ворог підійде до Покровська, але це не означає, що РФ швидко його захопить, — військовий аналітик

Text

08:20 Лихоманка наразі несе вищі ризики для українців, ніж COVID, — заслужена лікарка України

Text

08:00 Збільшення податків для українців та економічне бронювання — ефір Ранок.LIVE

2 вересня 2024
Text

23:59 Економічне бронювання від мобілізації — нардепка Южаніна назвала можливі варіації

Text

21:30 Полонений з Курської області назвав причини прориву кордону — ексклюзивне інтерв'ю

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

29 серпня 2024

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець