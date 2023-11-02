Суркис отстоял на ноль и Динамо обыграло Шахтер – новый лидер чемпионата U19

Молодежная команда Динамо. Фото: Динамо

В рамках юношеского чемпионата Украины сыграли между собой две молодежки грандов "Динамо" и "Шахтера". Победу со счетом 2:0 одержали киевляне и вышли на первое место.

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"Динамо" одержало победу благодаря голам во втором тайме. На 50-й минуте отличился Кирилл Пашко, а уже в компенсированное время мяч провел Дмитрий Кремчанин.

В таблице "Динамо" U-19 набрало 29 очков и вышло на первое место. У "Шахтера" на один пункт меньше и матч в запасе. Топ-3 замыкает "Движение" с 27 очками.

Суркис сохранил ворота на замке

Отметим, что в воротах киевлян на ноль отстоял сын президента клуба Вячеслав Суркис.

"С таким настроением мы должны выходить на каждый матч - "Шахтер" это, "Барселона", "Кривбасс" или "Колос"", — сказал после матча Главный тренер "Динамо" U-19 Игорь Костюк.

Динамо U-19 - Шахтер U-19 2:0

Голы: Пашко, 50, Кремчанин, 90+5

Динамо (стартовый состав): Суркис, Гусев, Балаба, Михавко, Котуха, Ищенко, Осипенко, Саленко, Кремчанин, Пашко, Пономаренко

Шахтер (стартовый состав): Портной, Дрозд, Удод, Огарков, Шелекета, Янович, Лосенко, Ющенко, Глущенко, Пушкарев, Демченко

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