Суркіс відстояв на нуль та Динамо переграло Шахтар – новий лідер чемпіонату U19

Молодіжна команда Динамо. Фото: Динамо

У рамках юнацького чемпіонату України між собою зіграли дві молодіжки грандів "Динамо" та "Шахтаря". Перемогу з рахунком 2:0 здобули кияни та вийшли на перше місце.

Автори голів, відео та склади в матеріалі Новини.LIVE.

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"Динамо" здобуло перемогу завдяки голам в другому таймі. На 50-й хвилині відзначився Кирило Пашко, а вже в компенсований час м’яч провів Дмитро Кремчанін.

У таблиці "Динамо" U-19 набрало 29 очок і вийшло на перше місце. У "Шахтаря" на один пункт менше і матч у запасі. Топ-3 замикає "Рух" з 27 очками.

Суркіс зберіг ворота на замку

Відзначимо, що у воротах киян на нуль відстояв син президента клубу Вячеслав Суркіс.

"З таким настроєм ми маємо виходити на кожен матч – "Шахтар" це, "Барселона", "Кривбас" чи "Колос"", — сказав після матчу Головний тренер "Динамо" U-19 Ігор Костюк.

Динамо U-19 — Шахтар U-19 2:0

Голи: Пашко, 50, Кремчанін, 90+5

Динамо (стартовий склад): Суркіс, Гусєв, Балаба, Михавко, Котуха, Іщенко, Осипенко, Саленко, Кремчанін, Пашко, Пономаренко

Шахтар (стартовий склад): Кравець, Дрозд, Удод, Огарков, Шелекета, Янович, Лосенко, Ющенко, Глущенко, Пушкарьов, Демченко

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