Суркіс відстояв на нуль та Динамо переграло Шахтар – новий лідер чемпіонату U19
У рамках юнацького чемпіонату України між собою зіграли дві молодіжки грандів "Динамо" та "Шахтаря". Перемогу з рахунком 2:0 здобули кияни та вийшли на перше місце.
Автори голів, відео та склади в матеріалі Новини.LIVE.
"Динамо" здобуло перемогу завдяки голам в другому таймі. На 50-й хвилині відзначився Кирило Пашко, а вже в компенсований час м’яч провів Дмитро Кремчанін.
У таблиці "Динамо" U-19 набрало 29 очок і вийшло на перше місце. У "Шахтаря" на один пункт менше і матч у запасі. Топ-3 замикає "Рух" з 27 очками.
Суркіс зберіг ворота на замку
Відзначимо, що у воротах киян на нуль відстояв син президента клубу Вячеслав Суркіс.
"З таким настроєм ми маємо виходити на кожен матч – "Шахтар" це, "Барселона", "Кривбас" чи "Колос"", — сказав після матчу Головний тренер "Динамо" U-19 Ігор Костюк.
Динамо U-19 — Шахтар U-19 2:0
Голи: Пашко, 50, Кремчанін, 90+5
Динамо (стартовий склад): Суркіс, Гусєв, Балаба, Михавко, Котуха, Іщенко, Осипенко, Саленко, Кремчанін, Пашко, Пономаренко
Шахтар (стартовий склад): Кравець, Дрозд, Удод, Огарков, Шелекета, Янович, Лосенко, Ющенко, Глущенко, Пушкарьов, Демченко
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