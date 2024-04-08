Суркис предложил Милевскому должность в Динамо

Артем Милевский и Сергей Третьяк. Фото: instagram.com/timi1010/

Бывший форвард киевского "Динамо" Артем Милевский скоро может найти работу. Он вернется в футбол.

Об этом в интервью "Украинскому футболу" рассказал друг Артема Сергей Третьяк.

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Сергей Третьяк и Артем Милевский. Фото: instagram.com/timi1010/

Суркис сам предлагал работу

По словам Третьяка, президент "Динамо" Игорь Суркис предложил 39-летнему Милевскому работу в структуре клуба. Предложение поступило в момент, когда у Артема были проблемы со здоровьем и он лечился в одной из клиник.

"Яна Суркис передала слова своего отца, что тот хочет видеть Артема на работе в "Динамо" после лечения, для Милевского это был очень важный момент", — сказал Третьяк.

Друг Милевского отметил, что только вопрос времени, когда Артем уйдет на работу в "Динамо". Он добавил, что Артем хочет работать скаутом по подбору форвардов.

"Артем будет искать новых Милевских и развивать их, делая лучшими бомбардирами "Динамо" и УПЛ. Я уверен, что у него это получится", — добавил Третьяк.

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