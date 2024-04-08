Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Суркис предложил Милевскому должность в Динамо arrow

Суркис предложил Милевскому должность в Динамо

8 апреля 2024 17:19
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Суркис предложил Милевскому должность в Динамо
Артем Милевский и Сергей Третьяк. Фото: instagram.com/timi1010/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Бывший форвард киевского "Динамо" Артем Милевский скоро может найти работу. Он вернется в футбол.

Об этом в интервью "Украинскому футболу" рассказал друг Артема Сергей Третьяк.

Читайте также:
Артем Милевский
Сергей Третьяк и Артем Милевский. Фото: instagram.com/timi1010/

Суркис сам предлагал работу

По словам Третьяка, президент "Динамо" Игорь Суркис предложил 39-летнему Милевскому работу в структуре клуба. Предложение поступило в момент, когда у Артема были проблемы со здоровьем и он лечился в одной из клиник.

"Яна Суркис передала слова своего отца, что тот хочет видеть Артема на работе в "Динамо" после лечения, для Милевского это был очень важный момент", — сказал Третьяк.

Друг Милевского отметил, что только вопрос времени, когда Артем уйдет на работу в "Динамо". Он добавил, что Артем хочет работать скаутом по подбору форвардов.

"Артем будет искать новых Милевских и развивать их, делая лучшими бомбардирами "Динамо" и УПЛ. Я уверен, что у него это получится", — добавил Третьяк.

Напомним, Шапаренко и другие игроки "Динамо" посетили гендерную вечеринку своего одноклубника. 

Довбик перейдет в "Барселону" — что известно о трансфере. 

За "Рух" против "Шахтера" сыграл самый молодой дебютант в истории клуба. 

Зинченко посоветовали мобилизоваться в армию до официального получения повестки.

"Динамо" нашло замену Ярмоленко и готовится к сложным переговорам.

футбол
Артем Милевский
Динамо
УПЛ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку