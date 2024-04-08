Суркіс запропонував Мілевському посаду в Динамо

Артем Милевский и Сергей Третьяк. Фото: instagram.com/timi1010/

Колишній форвард київського "Динамо" Артем Мілевський невдовзі може знайти роботу. Він повернеться працювати у футбол.

Про це в інтерв'ю "Українському футболу" розповів друг Артема Сергій Третьяк.

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Сергей Третьяк и Артем Милевский. Фото: instagram.com/timi1010/

Суркіс сам пропонував роботу

За словами Третяка, президент "Динамо" Ігор Суркіс запропонував 39-річному Мілевському роботу в структурі клубу. Пропозиція надійшла у момент, коли у Артема були проблеми зі здоров'ям й він лікувався в одній із клінік.

"Яна Суркіс передала слова свого батька, що той хоче бачити Артема на роботі в "Динамо" після лікування, для Мілевського це був дуже важливий момент", — сказав Третьяк.

Друг Мілевського зазначив, що лише питання часу, коли Артем піде на роботу в "Динамо". Він додав, що Артем хоче працювати скаутом з підбору форвардів.

"Артем буде шукати нових Мілевських і розвивати їх, роблячи найкращими бомбардирами "Динамо" і УПЛ. Я впевнений, що у нього це вийде", — додав Третьяк.

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