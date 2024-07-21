Александр Сваток вышел на поле нового клуба "Остин"

Александр Сваток. Фото: austinfc

Футбольный клуб "Остин" представил украинского защитника Александра Сватко. Игрок перешел в новый клуб летом из "Днепра-1".

Об этом говорится в сообщении ФК "Остин" в сети Instagram.

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Сваток перешел в новый клуб

Александр Сваток вышел на поле во время домашнего матча МЛС против "Шарлотт". Поединок завершился со счётом 2:2. Александр появился с флагом Украины.

"Laskavo prosymo v Austin, Oleksandr", — написали латиницей в официальных соцсетях клуба.

Известно, что "Остин" сообщил о трансфере игрока 24 июня. Украинец пока не дебютировал за клуб. Его контракт рассчитан до конца сезона 2027 года с возможностью продления на год.

"Остин" находится на десятой позиции в западной конференции МЛС.

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