Челсі підпише Рафінью для конкуренції з Мудриком

Михайло Мудрик поруч зі своїм будинком в Лондоні. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Керівництво лондонського "Челсі" веде переговори з "Барселоною" щодо трансферу бразильського вінгера Рафіньї. Каталонський клуб готовий продати гравця до клубу з АПЛ.

Рафінья буде прямим конкурентом за позицію для Михайла Мудрика, повідомляє La Casa Del Culer.

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Новий головний тренер "Челсі" Енцо Мареска попросив спортивного директора клубу посилити атакувальну лінію команди. Новачком "синіх" може стати 27-річний бразилець Рафінья. "Челсі" запропонував "Барселоні" 65 млн євро за гравця.

Рафінья може замінити Мудрика

Минулого сезону бразилець став одним із найрезультативніших гравців у складі каталонської команди. Він зіграв 37 матчів у всіх турнірах, забив 10 голів та зробив 11 результативних передач. Рафінья тричі у двох поєдинках забив "ПСЖ" у Лізі чемпіонів, але це не допомогло "Барселоні" вибити французів із плей-офф турніру.

Рафінья у "Барселоні". Фото: instagram.com/raphinha/

Рафінья має досвід виступу в АПЛ, оскільки до "Барселони" він виступав за місцевий "Лідс". Гравець не хоче їхати з Каталонії, але "Челсі" збирається зробити йому щедру пропозицію по зарплаті. "Барселона" зацікавлена у продажу гравця, оскільки їй потрібні гроші на купівлю Дані Ольмо та Ніко Вільямса.

Рафінья грає на тій самій позиції, що й Михайло Мудрик. Трансфер бразильця до "Челсі" може означати, що українець отримуватиме менше ігрового часу.

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