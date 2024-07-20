Челсі підпише Рафінью для конкуренції з Мудриком

У Мудрика проблеми в Челсі — клуб знайшов конкурента для українця
Керівництво лондонського "Челсі" веде переговори з "Барселоною" щодо трансферу бразильського вінгера Рафіньї. Каталонський клуб готовий продати гравця до клубу з АПЛ.
Рафінья буде прямим конкурентом за позицію для Михайла Мудрика, повідомляє La Casa Del Culer.
Новий головний тренер "Челсі" Енцо Мареска попросив спортивного директора клубу посилити атакувальну лінію команди. Новачком "синіх" може стати 27-річний бразилець Рафінья. "Челсі" запропонував "Барселоні" 65 млн євро за гравця.
Рафінья може замінити Мудрика
Минулого сезону бразилець став одним із найрезультативніших гравців у складі каталонської команди. Він зіграв 37 матчів у всіх турнірах, забив 10 голів та зробив 11 результативних передач. Рафінья тричі у двох поєдинках забив "ПСЖ" у Лізі чемпіонів, але це не допомогло "Барселоні" вибити французів із плей-офф турніру.
Рафінья має досвід виступу в АПЛ, оскільки до "Барселони" він виступав за місцевий "Лідс". Гравець не хоче їхати з Каталонії, але "Челсі" збирається зробити йому щедру пропозицію по зарплаті. "Барселона" зацікавлена у продажу гравця, оскільки їй потрібні гроші на купівлю Дані Ольмо та Ніко Вільямса.
Рафінья грає на тій самій позиції, що й Михайло Мудрик. Трансфер бразильця до "Челсі" може означати, що українець отримуватиме менше ігрового часу.
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