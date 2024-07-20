Челси подпишет Рафинью для конкуренции с Мудриком

У Мудрика проблемы в Челси — клуб нашел конкурента для украинца
Руководство лондонского "Челси" ведет переговоры с "Барселоной" по поводу трансфера бразильского вингера Рафиньи. Каталонский клуб готов продать игрока в клуб из АПЛ.
Рафинья будет прямым конкурентом за позицию для Михаила Мудрика, сообщает La Casa Del Culer.
Новый главный тренер "Челси" Энцо Мареска попросил спортивного директора клуба усилить атакующую линию команды. Новичком "синих" может стать 27-летний бразилец Рафинья. "Челси" предложил "Барселоне" 65 млн евро за игрока.
Рафинья может заменить Мудрика
В прошлом сезоне бразилец стал одним из самых результативных игроков в составе каталонской команды. Он сыграл 37 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 11 результативных передач. Рафинья трижды в двух поединках забил "ПСЖ" в Лиге чемпионов, но это не помогло "Барселоне" выбить французов из плей-офф турнира.
У Рафиньи есть опыт выступления в АПЛ, поскольку до "Барселоны" он выступал за местный "Лидс". Игрок не хочет уезжать из Каталонии, но "Челси" собирается сделать ему щедрое предложение по зарплате. "Барселона" заинтересована в продаже игрока, поскольку ей нужны деньги на покупку Дани Ольмо и Нико Уильямса.
Рафинья играет на той же позиции, что и Михаил Мудрик. Трансфер бразильца в "Челси" может означать, что украинец будет получать меньше игрового времени.
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