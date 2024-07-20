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У Мудрика проблемы в Челси — клуб нашел конкурента для украинца

20 июля 2024 19:04
Валерий Ковалевич - Редактор
Челси подпишет Рафинью для конкуренции с Мудриком
Михаил Мудрик недалеко от своего дома в Лондоне. Фото: instagram.com/mmudryk10/
Валерий Ковалевич - Редактор

Руководство лондонского "Челси" ведет переговоры с "Барселоной" по поводу трансфера бразильского вингера Рафиньи. Каталонский клуб готов продать игрока в клуб из АПЛ. 

Рафинья будет прямым конкурентом за позицию для Михаила Мудрика, сообщает La Casa Del Culer

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Новый главный тренер "Челси" Энцо Мареска попросил спортивного директора клуба усилить атакующую линию команды. Новичком "синих" может стать 27-летний бразилец Рафинья. "Челси" предложил "Барселоне" 65 млн евро за игрока. 

Рафинья может заменить Мудрика 

В прошлом сезоне бразилец стал одним из самых результативных игроков в составе каталонской команды. Он сыграл 37 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 11 результативных передач. Рафинья трижды в двух поединках забил "ПСЖ" в Лиге чемпионов, но это не помогло "Барселоне" выбить французов из плей-офф турнира. 

Рафинья перейдет в Челси
Рафинья в "Барселоне". Фото: instagram.com/raphinha/

У Рафиньи есть опыт выступления в АПЛ, поскольку до "Барселоны" он выступал за местный "Лидс". Игрок не хочет уезжать из Каталонии, но "Челси" собирается сделать ему щедрое предложение по зарплате. "Барселона" заинтересована в продаже игрока, поскольку ей нужны деньги на покупку Дани Ольмо и Нико Уильямса

Рафинья играет на той же позиции, что и Михаил Мудрик. Трансфер бразильца в "Челси" может означать, что украинец будет получать меньше игрового времени. 

Напомним, Забарный готовится к трансферу — "Борнмут" согласовал переход украинца.  

Трубин больше не сыграет за "Бенфику" — украинец готовится к трансферу.

"Жирона" хочет пригласить украинского игрока "Динамо" — о ком речь. 

Яремчук останется в Испании, но не в "Валенсии" — начались переговоры с известным клубом. 

Украинского комментатора хотят надолго отстранить от работы — что известно. 

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